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Понедельник в Свердловской области получился ещё более пылким, чем выходные
Фото: Вечерние Ведомости
С понедельником свердловским пожарным легче не стало. Прошедшие бурные выходные, в каждый из которых в областных населённых пунктов вспыхивало по два десятка пожаров на дню, сменились первым рабочим днём, когда возникло аж 24 пожара.
Согласно сводкам МЧС России по Свердловской области, четверть всех произошедших пожаров произошли из-за неосторожного обращения с огнем. Так, по этой причине сгорели две квартиры в 16-квартирном доме Верхней Салды. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, а на его тушение понадобилось всего 20 минут. Ещё одно неосторожное обращение с огнём привело к возникновению пожара в Екатеринбурге, в подсобном помещении девятиэтажного дома. Огонь охватил 10 квадратных метров и выгнал на улицу семь человек.
Самым крупным пожаром прошлых суток стало возгорание в двухквартирном жилом доме в Алапаевске. Разгореться успело на аж на 200 квадратных метров. А самый маленький из вчерашних пожаров случился в Первоуральске, где в одной из квартир жилой пятиэтажки вспыхнули вещи. Площадь возгорания составила всего один метр, а приехавшие на вызов пожарные с работой справились за две минуты.
К счастью, при обилии пожаров в понедельник, все они обошлись без трагедий и пострадавших, в то время, как и в минувшую субботу, и в воскресенье в свердловских пожарах погибло по два человека.
Согласно сводкам МЧС России по Свердловской области, четверть всех произошедших пожаров произошли из-за неосторожного обращения с огнем. Так, по этой причине сгорели две квартиры в 16-квартирном доме Верхней Салды. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, а на его тушение понадобилось всего 20 минут. Ещё одно неосторожное обращение с огнём привело к возникновению пожара в Екатеринбурге, в подсобном помещении девятиэтажного дома. Огонь охватил 10 квадратных метров и выгнал на улицу семь человек.
Самым крупным пожаром прошлых суток стало возгорание в двухквартирном жилом доме в Алапаевске. Разгореться успело на аж на 200 квадратных метров. А самый маленький из вчерашних пожаров случился в Первоуральске, где в одной из квартир жилой пятиэтажки вспыхнули вещи. Площадь возгорания составила всего один метр, а приехавшие на вызов пожарные с работой справились за две минуты.
К счастью, при обилии пожаров в понедельник, все они обошлись без трагедий и пострадавших, в то время, как и в минувшую субботу, и в воскресенье в свердловских пожарах погибло по два человека.
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