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Екатеринбуржец попытался застрелить товарища из строительного пистолета

16.47 Среда, 11 декабря 2024
Фото: СУ СКР по Свердловской области
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В Екатеринбурге 52-летнему местному жителю предъявили обвинение в покушении на убийство после того, как он попытался застрелить 32-летнего знакомого из строительного пистолета.

Инцидент, о котором идёт речь, произошёл вечером 9 декабря в квартире дома по улице Пархоменко. Там двое приятеля повздорили после спиртного, после чего, как полагает следствия, обвиняемый попытался убить своего знакомого с помощью пневматического строительного пистолета. Смерть потерпевшего не наступила по независящим от обвиняемого обстоятельствам, сообщили в СУ СКР по Свердловской области, не уточняя, что это были за обстоятельства. Известно, лишь то, что пострадавший был госпитализирован.

По данным начальника пресс-службы областного управления МВД Валерия Горелых, ссора могла произойти из-за дамы. Её самой, правда, в квартире в момент инцидента не было.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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