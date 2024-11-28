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В Вологодскую область привезли восемь зубров, рассказал губернатор
Фото: телеграм-канал Георгия Филимонова
В Вологодскую область привезли восемь зубров для увеличения популяции.
Краснокнижных животных привезли в регион из Приокско-Террасного заповедника Московской области.
«Вологодчина — самая северная точка обитания зубров в мире. Сейчас 171 особь обитает в Усть-Кубинском муниципалитете. Пополнение стада — это ключ к генетическому разнообразию», — написал в телеграм-канале губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
Специалисты контролируют перемещение зубров, подкармливают их и ведут учёт.
Приокско-Террасный заповедник считается одним из самых маленьких заповедников России. Между тем, на площади менее 5 тыс. га обитает 153 вида птиц и 57 видов диких млекопитающих, сообщается на сайте заповедника.
Главной достопримечательностью заповедника считается зубр, самое крупное копытное животное Европы, который ещё недавно был на грани исчезновения.
Краснокнижных животных привезли в регион из Приокско-Террасного заповедника Московской области.
«Вологодчина — самая северная точка обитания зубров в мире. Сейчас 171 особь обитает в Усть-Кубинском муниципалитете. Пополнение стада — это ключ к генетическому разнообразию», — написал в телеграм-канале губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
Специалисты контролируют перемещение зубров, подкармливают их и ведут учёт.
Приокско-Террасный заповедник считается одним из самых маленьких заповедников России. Между тем, на площади менее 5 тыс. га обитает 153 вида птиц и 57 видов диких млекопитающих, сообщается на сайте заповедника.
Главной достопримечательностью заповедника считается зубр, самое крупное копытное животное Европы, который ещё недавно был на грани исчезновения.
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