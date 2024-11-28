Возрастное ограничение 18+
Мэра Дегтярска задержали по обвинению в коррупции в Екатеринбурге
Фото: страница Вадима Пильникова в соцсети Вконтакте
Главу Дегтярска Вадима Пильникова сегодня задержали за получение взятки в особо крупном размере, в его доме сейчас проходят обыски, сообщил источник Вечерних ведомостей. Информагентство Ura.ru подтверждает информацию, сообщая, что Пильников признал свою вину.
Напомним, на прошлой неделе был задержан заместитель Пильникова, замммэра Дегтярска Андрей Ильин, ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий и поместили в СИЗО. На работе у Пильникова тогда тоже проходили выемки и обыски, но его задерживать не стали.
Задержанием Вадима Пильникова занимались сотрудники следственного отдела СК по Первоуральску и полицейские из управления по экономической безопасности и противодействию коррупции областного ГУ МВД. В сентябре сотрудники того же отдела СК по Первоуральску задержали по обвинению в коррупции главу ещё одного районного центра Свердловской области — мэра Артёмовского Константина Трофимова
Напомним, на прошлой неделе был задержан заместитель Пильникова, замммэра Дегтярска Андрей Ильин, ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий и поместили в СИЗО. На работе у Пильникова тогда тоже проходили выемки и обыски, но его задерживать не стали.
Задержанием Вадима Пильникова занимались сотрудники следственного отдела СК по Первоуральску и полицейские из управления по экономической безопасности и противодействию коррупции областного ГУ МВД. В сентябре сотрудники того же отдела СК по Первоуральску задержали по обвинению в коррупции главу ещё одного районного центра Свердловской области — мэра Артёмовского Константина Трофимова
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге вынесли приговор гендиректору фирмы по строительству дорогу за взятку свердловского чиновнику
03 декабря 2024
03 декабря 2024
Более 10 тысяч нарушений ПДД пресекли свердловские автоинспектора на прошедшей неделе
04 декабря 2024
04 декабря 2024