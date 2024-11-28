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Мэра Дегтярска задержали по обвинению в коррупции в Екатеринбурге

23.27 Четверг, 5 декабря 2024
Фото: страница Вадима Пильникова в соцсети Вконтакте
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Главу Дегтярска Вадима Пильникова сегодня задержали за получение взятки в особо крупном размере, в его доме сейчас проходят обыски, сообщил источник Вечерних ведомостей. Информагентство Ura.ru подтверждает информацию, сообщая, что Пильников признал свою вину.

Напомним, на прошлой неделе был задержан заместитель Пильникова, замммэра Дегтярска Андрей Ильин, ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий и поместили в СИЗО. На работе у Пильникова тогда тоже проходили выемки и обыски, но его задерживать не стали.

Задержанием Вадима Пильникова занимались сотрудники следственного отдела СК по Первоуральску и полицейские из управления по экономической безопасности и противодействию коррупции областного ГУ МВД. В сентябре сотрудники того же отдела СК по Первоуральску задержали по обвинению в коррупции главу ещё одного районного центра Свердловской области — мэра Артёмовского Константина Трофимова

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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18:59 Бурный вторник сменился спокойной средой для свердловских пожарных
17:55 В департаменте по труду Свердловской области назвали отрасли с дефицитом кадров
17:22 Свердловский «Турнир косарей» занял 1 место во всероссийском конкурсе
17:04 Работу главного катка в Екатеринбурге откроет шоу Ильи Авербуха
16:26 Проезд в трамваях и троллейбусах в Екатеринбурге будет бесплатным 31 декабря и 1 января
16:07 Из-за смертельного ДТП на трассе возле Ключевска введено реверсивное движение
15:46 Улицу Урицкого в центре Екатеринбурга закроют до марта
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14:15 На рынок Екатеринбурга везли 900 кг мяса без документов и рефрижераторов
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13:12 В Екатеринбурге на пикет против мусорного полигона вышла жена военного
12:42 Высоту гостиницы Павла Дацюка в Екатеринбурге сократят на три метра
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11:49 Россельхознадзор обратится в Генпрокуратуру после проигранного суда за участок под мусорный полигон в Сысерти
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