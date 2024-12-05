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В Екатеринбурге могут продлить акцию со скидкой на проезд в наземном транспорте
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге хотят продлить акцию со скидкой на проезд, которая позволяет экономить 13 рублей при оплате поездки в наземном транспорте по QR-коду через СБП.
Как сообщает ЕАН, Национальной системы платёжных карт (НСПК), которая сейчас возмещает разницу в стоимости, от лица вице-мэра города Андрея Корюкова было направлено обращение с просьбой продлить акцию, так как завершиться она должна будет уже 1 января 2025 года. В ответ в НСПК пообещали просчитать бюджеты и принять решение.
Напомним, акция, которая позволяет екатеринбуржцам, платит 20 рублей вместо 33 рублей при поездках на наземном транспорте, стартовала 10 октября.
Как сообщает ЕАН, Национальной системы платёжных карт (НСПК), которая сейчас возмещает разницу в стоимости, от лица вице-мэра города Андрея Корюкова было направлено обращение с просьбой продлить акцию, так как завершиться она должна будет уже 1 января 2025 года. В ответ в НСПК пообещали просчитать бюджеты и принять решение.
Напомним, акция, которая позволяет екатеринбуржцам, платит 20 рублей вместо 33 рублей при поездках на наземном транспорте, стартовала 10 октября.
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