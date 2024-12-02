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Женщина за рулём иномарки погибла на дороге между Екатеринбургом и Пермью

21.15 Вторник, 10 декабря 2024
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
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Смертельная дорожно-транспортная авария произошла сегодня, 10 декабря, на автодороге Екатеринбург-Тюмень, на том её отрезке, что проходит по территории Богдановичского района. Погибшая — 54-летняя женщина, которая ехала за рулём автомобиля марки «Хонда Джаз».

По сообщению Госавтоинспекции Свердловской области, указанная иномарка в два часа дня проезжала 110 километр автодороги Екатеринбург-Тюмень. В какой-то момент женщина утратила контроль над своей иномаркой и «Хонда Джаз» выехала на встречную полосу. Там легковушка столкнулась с грузовым автомобилем марки «Sitrak» в составе с полуприцепом-кормовозом. При этом, оба транспортных средства съехали в кювет, где прицеп ещё и придавил иномарку.

Согласно предварительным данным, авария произошла из-за того, что женщина за рулём «Хонды» выбрала скорость, не соответствующую дорожной обстановке. За это она поплатилась самой высокой ценой — собственной жизнью. Прибывшие на место происшествия медики «Скоро помощи» уже ничего не смогли сделать с остывающим телом.

По поводу второго участника ДТП сообщается, что это мужчина 55 лет. Он не пострадал и в случившейся аварии не обвиняется. Тем не менее, на него был составлен протокол, поскольку выяснилось, что отсутствовала карта водителя в техническом средстве контроля за режимом труда и отдыха.

По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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