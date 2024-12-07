Рядом с ТЦ «Мега» в Екатеринбурге планируется жилая застройка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге недалеко от ТЦ «Мега», в границах улиц Юрия Исламова, Отрадной, Металлургов и Московского тракта, планируется жилая застройка.В этом месте хотят возвести многоэтажные жилые дома с общей жилой площадью 340 000 квадратных метров. Ожидается, что там смогут поселиться 11 тысяч человек. Сейчас в этом месте находятся преимущественно частные дома. Городские власти также обещают, что ближайшие леса будут сохранены.Помимо жилых многоэтажек хотят построить два детских сада на 300 и 350 мест и школу со спортивным блоком для 1 350 ребят. Также в планах возведение зданий для дополнительного образования на 340 учащихся и школы искусств на 185 ребят.Кроме этого, планируется строительство пожарного депо и размещение двух поликлиник прямо в многоэтажках.Сроки пока не уточняются.