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Рядом с ТЦ «Мега» в Екатеринбурге планируется жилая застройка
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге недалеко от ТЦ «Мега», в границах улиц Юрия Исламова, Отрадной, Металлургов и Московского тракта, планируется жилая застройка.
В этом месте хотят возвести многоэтажные жилые дома с общей жилой площадью 340 000 квадратных метров. Ожидается, что там смогут поселиться 11 тысяч человек. Сейчас в этом месте находятся преимущественно частные дома. Городские власти также обещают, что ближайшие леса будут сохранены.
Помимо жилых многоэтажек хотят построить два детских сада на 300 и 350 мест и школу со спортивным блоком для 1 350 ребят. Также в планах возведение зданий для дополнительного образования на 340 учащихся и школы искусств на 185 ребят.
Кроме этого, планируется строительство пожарного депо и размещение двух поликлиник прямо в многоэтажках.
Сроки пока не уточняются.
В этом месте хотят возвести многоэтажные жилые дома с общей жилой площадью 340 000 квадратных метров. Ожидается, что там смогут поселиться 11 тысяч человек. Сейчас в этом месте находятся преимущественно частные дома. Городские власти также обещают, что ближайшие леса будут сохранены.
Помимо жилых многоэтажек хотят построить два детских сада на 300 и 350 мест и школу со спортивным блоком для 1 350 ребят. Также в планах возведение зданий для дополнительного образования на 340 учащихся и школы искусств на 185 ребят.
Кроме этого, планируется строительство пожарного депо и размещение двух поликлиник прямо в многоэтажках.
Сроки пока не уточняются.
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