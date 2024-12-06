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Доля контрафакта на российском рынке детских игрушек составила 34%
Фото: Вечерние ведомости
Треть российского рынка игрушек (34%) составляет контрафакт, десятая часть рынка — контрафактные настольные игры.
О ситуации в разных отраслях рассказал президент ассоциации «Антиконтрафакт», депутат ГД Владислав Резник на международном форуме в Астане.
«Например, детские игрушки, в которых контрафакт составляет треть рынка (34%), при этом контрафактные настольные игры занимают почти десятую часть рынка, а их годовые продажи превышают 2 млрд рублей», — рассказал глава ассоциации.
В сфере радиоэлектроники, по его словам, поддельные смарт-часы составляют 63% рынка, смартфоны — 31% рынка, ноутбуки — 30%.
В сфере продуктов питания объем нелегального оборота консервированных овощей и фруктов составил 33%, бакалеи — 29,6%, мясных консервов — 26%, меда — 20%.
В сегменте строительства — доля фальсифицированного цемента на рынке РФ составила 22,1%.
По словам спикера, потери коммунальных и инженерно-технических служб из-за фальсификата полимерных труб составляют 90 млрд рублей в год. «До 10% фальсификата обнаруживается в сетях газораспределения, до 20% — в сетях водоснабжения, до 50% — в телефонии, освещении, силовых кабелях систем кабельной канализации», — цитируют спикера организаторы форума.
Также, по его данным, на рынке моторного масла доля контрафакта доходит до 50%.
В целом, масштабы оборота контрафакта составляют триллионы рублей, отметил глава ассоциации в ходе пленарного заседания «Пространство безопасности: будущее ЕАЭС без контрафакта и фальсификата».
По данным экспертов форума, основными странами-экспортерами контрафактных товаров в страны Союза являются Китай, Турция, ОАЭ, США, Польша, Узбекистан и Грузия.
Среди лидирующих позиций по контрафакту — одежда и обувь, игры и игрушки, запчасти для автомобилей, продукты питания, алкогольная продукция, бытовая техника и электроника, аксессуары.
Добавим, XII Международный форум «Антиконтрафакт» проходит 5 и 6 декабря в Астане. По данным организаторов, форум собрал более 500 представителей власти, бизнеса, науки и СМИ.
О ситуации в разных отраслях рассказал президент ассоциации «Антиконтрафакт», депутат ГД Владислав Резник на международном форуме в Астане.
«Например, детские игрушки, в которых контрафакт составляет треть рынка (34%), при этом контрафактные настольные игры занимают почти десятую часть рынка, а их годовые продажи превышают 2 млрд рублей», — рассказал глава ассоциации.
В сфере радиоэлектроники, по его словам, поддельные смарт-часы составляют 63% рынка, смартфоны — 31% рынка, ноутбуки — 30%.
В сфере продуктов питания объем нелегального оборота консервированных овощей и фруктов составил 33%, бакалеи — 29,6%, мясных консервов — 26%, меда — 20%.
В сегменте строительства — доля фальсифицированного цемента на рынке РФ составила 22,1%.
По словам спикера, потери коммунальных и инженерно-технических служб из-за фальсификата полимерных труб составляют 90 млрд рублей в год. «До 10% фальсификата обнаруживается в сетях газораспределения, до 20% — в сетях водоснабжения, до 50% — в телефонии, освещении, силовых кабелях систем кабельной канализации», — цитируют спикера организаторы форума.
Также, по его данным, на рынке моторного масла доля контрафакта доходит до 50%.
В целом, масштабы оборота контрафакта составляют триллионы рублей, отметил глава ассоциации в ходе пленарного заседания «Пространство безопасности: будущее ЕАЭС без контрафакта и фальсификата».
По данным экспертов форума, основными странами-экспортерами контрафактных товаров в страны Союза являются Китай, Турция, ОАЭ, США, Польша, Узбекистан и Грузия.
Среди лидирующих позиций по контрафакту — одежда и обувь, игры и игрушки, запчасти для автомобилей, продукты питания, алкогольная продукция, бытовая техника и электроника, аксессуары.
Добавим, XII Международный форум «Антиконтрафакт» проходит 5 и 6 декабря в Астане. По данным организаторов, форум собрал более 500 представителей власти, бизнеса, науки и СМИ.
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