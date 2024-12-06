За погибших летом медведей расплатилась Свердловская дирекция тяги

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Подобные новости редко замечают, но железных дорогах гибнет много диких животных в том числе — медведей. Так, например, в 2020 году под Хабаровском поезд сбил медведицу с тремя медвежатами. В 2023 году локомотив сбил взрослого медведя в Новосибирской области. А в этом году на железнодорожных путях, пролегающих через Ивдельский городской округ погибли три медведя.Об этом напомнила Серовская транспортная прокуратура, которая не оставила трагический случай без внимания и установила виновников происшествия. В результате проверки выяснилось, что медведи на территории Ивдельского городского округа погибли в период с августа по сентябрь текущего года. Ответственным за их гибель признана Свердловская дирекция тяги, входящая в филиал ОАО «РЖД».Как поясняет пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, в соответствии с Федеральным законом «О животном мире» владельцы транспортных средств и организаций, эксплуатирующих транспортные магистрали, обязаны принимать меры к предотвращению гибели объектов животного мира и возмещению ущерба. В связи с гибелью трёх медведей в адрес Свердловской дирекции тяги внесено представление. Организации-владельцу транспортной инфраструктуры пришлось выплатить в пользу государства 180 тысяч рублей — по 60 тысяч рублей за каждого сбитого насмерть мишку.