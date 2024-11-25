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Уральцев просят помочь найти молодую жительницу Каменска-Уральского
Фото: МО МВД России «Каменск-Уральский»
В Свердловской области уже почти неделю не могут найти 17-летнюю девушку. Она ушла из дома ещё 26 ноября и с тех пор её местоположение неизвестно.
Пропавшую девушку зовут Елизавета Викторовна Герман. Правоохранительные органы распространяют вместе с её фотографиями следующую ориентировку:
Понятно, что за прошедшие с момента исчезновения дни, девушка могла оказаться в любом другом городе Свердловской области, а то и за её пределами. Потому и было решено широко распространять объявления о розыске.
Сообщить информацию о местонахождении Елизавет Герман можно по телефонам: 8(3439) 32-23-15 или 89995628441.
Напомним, сегодня стало известно о том, что в Екатеринбурге была найдена другая 17-летняя девушка. Как выяснилось, она лежала в больнице с серьёзными травмами, полученными после падения с моста.
Пропавшую девушку зовут Елизавета Викторовна Герман. Правоохранительные органы распространяют вместе с её фотографиями следующую ориентировку:
рост 158 см, худощавого телосложения, волосы длинные, тёмные. Была одета в тёмно-серые джинсы, чёрную куртку с капюшоном и чёрные берцы.
Понятно, что за прошедшие с момента исчезновения дни, девушка могла оказаться в любом другом городе Свердловской области, а то и за её пределами. Потому и было решено широко распространять объявления о розыске.
Сообщить информацию о местонахождении Елизавет Герман можно по телефонам: 8(3439) 32-23-15 или 89995628441.
Напомним, сегодня стало известно о том, что в Екатеринбурге была найдена другая 17-летняя девушка. Как выяснилось, она лежала в больнице с серьёзными травмами, полученными после падения с моста.
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