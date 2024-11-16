В России вылов лососевых стал худшим за 20 лет

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Вылов лососевых в России в этом году стал худшим за 20 лет. В отрасли ожидают рост цен на рыбу, икру, а также на роллы и суши.«Лососевая путина 2024 года худшая за 20 лет <...> К 19 ноября вылов едва ли достиг 235,4 тыс. тонн — худший результат с 2005 года», — говорится в сообщении Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).В ассоциации отмечают, что низкие уловы совпали со скачком издержек лососевых предприятий.«Все добытчики лосося работают на кредитных деньгах, затраты на обслуживание банковских займов увеличились более чем в 2 раза к прошлому году», — говорится в сообщении.Представители отрасли утверждают, что за пять лет себестоимость продукции по всей цепочке добавленной стоимости выросла более чем в 1,5 раза. «В первую очередь за счет роста заработной платы и прочих расходов на сотрудников (например, доставка к месту промысла), налогов и стоимости топлива, на котором работают не только суда, но и электрогенераторы для подключения оборудования береговых заводов», — говорят в ассоциации.Там добавили, что участникам рынка и потребителям понадобится время, «чтобы привыкнуть к новым ценовым координатам в лососевом секторе».