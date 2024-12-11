Возрастное ограничение 18+

Более сотни тысяч рублей лишился сорвавший пломбу со счётчика екатеринбуржец

19.16 Среда, 11 декабря 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Крупные неприятности возникли у жителя одной из квартир на улице 40 лет Комсомола в Екатеринбурге, когда он сорвал пломбу со счётчика горячего водоснабжения. Объяснения, что пломбу случайно сорвал ребёнок, ему не помогли.

Хозяин квартиры сообщил в управляющую компанию «Радомир-Инвест», что пломбу на счётчике повредил ребёнок гостей. По данному факту был составлен акт, но уже в следующем месяце управляющая компания пересчитала оплату за услугу, увеличив счёт за горячую воду в десять раз. Таким образом, мужчина стал должен «управляшке» 130 175 рублей.

Не согласившись с начисленной суммой, мужчина обратился в Кировский районный суд Екатеринбурга. Он потребовал признать перерасчёт платы за три месяца незаконным и аннулировать долг. Также истец указал, что управляющая компания отключила ему электричество, и настаивал на его восстановлении. Кроме того, он потребовал компенсации морального вреда и штрафа с управляющей компании. Представитель ответчика в суде заявил, что пломбу можно сорвать только с использованием специальных инструментов, а объяснение с ребёнком выглядит неправдоподобно. Дополнительно была озвучена информация о заниженном показателе израсходованной воды, который не соответствовал числу проживающих в квартире.

Кировский суд провёл проверку обстоятельств дела. Истец не смог предоставить доказательства отключения электричества, а управляющая компания указала на отсутствие изменений в объёме потребления электричества. Все действия компании были признанным законными. В итоге суд отказал в удовлетворении требований истца. Попытка жильца оспорить решение в Свердловском областном суде также не увенчалась успехом — оснований для изменения решения там не нашли.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Екатеринбургскому детскому саду придётся заплатить за травму малыша
11 декабря 2024
В 100 тысяч рублей оценили травму 12-летней гимнастки в Екатеринбурге
04 декабря 2024
Свердловский областной суд отправил екатеринбуржца за решетку на 15 лет за производство наркотиков
06 декабря 2024
На девять лет отправили в колонию заступившегося за подругу жителя Верхней Пышмы
04 декабря 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Состояние предаварийное». Окружной дом офицеров ЦВО разрушается на глазах

И это не преувеличение – по зданию пошли трещины, увеличивающиеся на сантиметр за две недели
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:15 Выставка новогодних игрушек работает в екатеринбургском магазине-музее
19:46 Два свердловчанина погибли в пожарах минувших суток и двое спасены
19:16 Более сотни тысяч рублей лишился сорвавший пломбу со счётчика екатеринбуржец
18:37 В екатеринбургский зооприют попала преданная хозяевами слепоглухая кошка
18:08 Под Заречным произошла смертельная авария с участием трёх легковых автомобилей
16:47 Екатеринбуржец попытался застрелить товарища из строительного пистолета
16:14 Свердловский губернатор сообщил о планируемом ремонте шести участков Серовского тракта
15:27 Куйвашев пообещал взять под контроль ситуацию с нехваткой медперсонала в Богдановиче
14:32 Екатеринбургскому детскому саду придётся заплатить за травму малыша
14:03 В свердловском МЧС предупреждают о ветре до 22 метров в секунду 12 декабря
13:25 В Екатеринбурге могут продлить акцию со скидкой на проезд в наземном транспорте
12:58 В Екатеринбурге вновь проходит пикет против строительства мусорного полигона на юге Сысертского района
12:12 Представители свердловского бизнеса в 1,5 раза чаще стали переносить данные в облачные хранилища
11:34 Рядом с ТЦ «Мега» в Екатеринбурге планируется жилая застройка
11:07 СК и прокуратура проводят проверку в связи с гибелью ребёнка при пожаре в Талицком районе
10:36 В Екатеринбурге из квартиры на Азина спасли заложницу
09:59 В Екатеринбурге на Вторчермете из-за ДТП встали трамваи
09:18 В УГИБДД предупреждают о сильном снегопаде в Ачитском районе
21:39 Количество нарушений ПДД в Свердловской области не снижается
21:15 Женщина за рулём иномарки погибла на дороге между Екатеринбургом и Пермью
20:47 Соревнование по бегу с питомцами объявил Парк Маяковского
20:11 Выставка рисунка с «киношным» названием посвящена профессору УрГАХУ
19:47 В Кольцово задержали воришку крупной суммы у жителя Краснотурьинска
19:07 Понедельник в Свердловской области получился ещё более пылким, чем выходные
18:35 17% екатеринбуржцев намерены взять подработку на новогодние праздники
17:58 Минэкономразвития: рост продаж в сфере электронной торговли составит более 30% по итогам года
Все новости Свердловской области
18:02 На Авито появился раздел с товарами от благотворительных фондов
17:43 Минпромторг: маркировка красной икры вывела из «тени» 71 производство
17:33 Доля контрафакта на российском рынке детских игрушек составила 34%
17:23 Минпромторг РФ: кассы заблокировали почти 30 млн литров молочной продукции за полгода
16:36 Сергей Безруков, Ксения Собчак и Сергей Бурунов выставят свои вещи на Авито
18:21 Студенты в Белграде перекрыли улицу в знак протеста
17:45 Заказавшей убийство своих детей пенсионерке вынесли приговор в Красноярске
16:55 Красноярскому отцу, насмерть отравившему четверых детей «Дихлофосом», предъявили обвинение
16:48 В Самарской области в школе обвалился потолок, есть пострадавшие
16:31 В Вологодскую область привезли восемь зубров, рассказал губернатор
16:05 В Саратове в пятиэтажном доме обрушился лестничный пролёт
15:34 Некомплект судей в России достиг почти 20%
15:11 Парламент Абхазии проголосовал против ратификации инвестсоглашения с Россией
13:36 ВЦИОМ: более половины россиян выступают за полный запрет платных услуг тарологов
12:41 СК: в Подмосковье директор магазина задушил укравшего алкоголь покупателя
12:26 В ГД готовят проект о праве человека на охрану здоровья еще до его рождения
12:05 В октябре количество DDoS-атак на российские топливно-энергетические комплексы выросло в три раза
11:27 В Красноярском крае отец насмерть отравившихся «Дихлофосом» детей признал вину
17:31 Продавцы авто на Авито смогут подтверждать собственность на машину через Госуслуги
21:01 Финансовый аналитик Калугин назвал причины падения рубля
19:42 Доля новых китайских машин на российском авторынке составила 68%
10:46 Мужчина признался в убийстве красноярской девочки, про которую думали, что её загрызли свиньи
16:44 Эксперт рассказала, как составить сопроводительное письмо для трудоустройства
17:28 В России вылов лососевых стал худшим за 20 лет
16:00 Губернатор прокомментировал наезд на группу пешеходов в Челябинске
15:32 В Челябинске водитель влетел в толпу, есть пострадавшие
Все новости России и мира
20:15 Выставка новогодних игрушек работает в екатеринбургском магазине-музее
19:46 Два свердловчанина погибли в пожарах минувших суток и двое спасены
19:16 Более сотни тысяч рублей лишился сорвавший пломбу со счётчика екатеринбуржец
18:37 В екатеринбургский зооприют попала преданная хозяевами слепоглухая кошка
18:08 Под Заречным произошла смертельная авария с участием трёх легковых автомобилей
16:47 Екатеринбуржец попытался застрелить товарища из строительного пистолета
16:14 Свердловский губернатор сообщил о планируемом ремонте шести участков Серовского тракта
15:27 Куйвашев пообещал взять под контроль ситуацию с нехваткой медперсонала в Богдановиче
15:15 Ученые Пермского политеха разработали систему для качественной оценки лечения зубов с использованием робота-тренажера
15:11 Росреестр разъясняет, что делать собственнику при смене фамилии
14:32 Екатеринбургскому детскому саду придётся заплатить за травму малыша
14:03 В свердловском МЧС предупреждают о ветре до 22 метров в секунду 12 декабря
13:25 В Екатеринбурге могут продлить акцию со скидкой на проезд в наземном транспорте
12:58 В Екатеринбурге вновь проходит пикет против строительства мусорного полигона на юге Сысертского района
12:12 Представители свердловского бизнеса в 1,5 раза чаще стали переносить данные в облачные хранилища
11:34 Рядом с ТЦ «Мега» в Екатеринбурге планируется жилая застройка
11:07 СК и прокуратура проводят проверку в связи с гибелью ребёнка при пожаре в Талицком районе
10:39 ГУФССП по Пермскому краю ведет прием на службу в органах принудительного исполнения
10:36 В Екатеринбурге из квартиры на Азина спасли заложницу
09:59 В Екатеринбурге на Вторчермете из-за ДТП встали трамваи
09:18 В УГИБДД предупреждают о сильном снегопаде в Ачитском районе
21:39 Количество нарушений ПДД в Свердловской области не снижается
21:15 Женщина за рулём иномарки погибла на дороге между Екатеринбургом и Пермью
20:47 Соревнование по бегу с питомцами объявил Парк Маяковского
20:11 Выставка рисунка с «киношным» названием посвящена профессору УрГАХУ
19:47 В Кольцово задержали воришку крупной суммы у жителя Краснотурьинска
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK