Более сотни тысяч рублей лишился сорвавший пломбу со счётчика екатеринбуржец

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Крупные неприятности возникли у жителя одной из квартир на улице 40 лет Комсомола в Екатеринбурге, когда он сорвал пломбу со счётчика горячего водоснабжения. Объяснения, что пломбу случайно сорвал ребёнок, ему не помогли.Хозяин квартиры сообщил в управляющую компанию «Радомир-Инвест», что пломбу на счётчике повредил ребёнок гостей. По данному факту был составлен акт, но уже в следующем месяце управляющая компания пересчитала оплату за услугу, увеличив счёт за горячую воду в десять раз. Таким образом, мужчина стал должен «управляшке» 130 175 рублей.Не согласившись с начисленной суммой, мужчина обратился в Кировский районный суд Екатеринбурга. Он потребовал признать перерасчёт платы за три месяца незаконным и аннулировать долг. Также истец указал, что управляющая компания отключила ему электричество, и настаивал на его восстановлении. Кроме того, он потребовал компенсации морального вреда и штрафа с управляющей компании. Представитель ответчика в суде заявил, что пломбу можно сорвать только с использованием специальных инструментов, а объяснение с ребёнком выглядит неправдоподобно. Дополнительно была озвучена информация о заниженном показателе израсходованной воды, который не соответствовал числу проживающих в квартире.Кировский суд провёл проверку обстоятельств дела. Истец не смог предоставить доказательства отключения электричества, а управляющая компания указала на отсутствие изменений в объёме потребления электричества. Все действия компании были признанным законными. В итоге суд отказал в удовлетворении требований истца. Попытка жильца оспорить решение в Свердловском областном суде также не увенчалась успехом — оснований для изменения решения там не нашли.