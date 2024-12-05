Соревнование по бегу с питомцами объявил Парк Маяковского

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В минувшие выходные Центральный парк культуры и отдыха имени В. Маяковского окончательно перешёл в зимний режим работы и даже открыл Снежный парк с нарядной ёлкой. А в ближайшие выходные в Парке Маяковского пройдут соревнования для любителей побегать и их питомцев.На воскресенье, 15 декабря, запланирован второй этап «Ural Winter Canicross Challenge». Это соревнования по бегу вместе с собаками разных пород. Всего этапов у соревнования четыре. Первый состоялся в ноябре, а оставшиеся два запланированы уже на следующий, 2025 год — на февраль и на март.Заявки на участие в беге с питомцами собирались на протяжении месяца и буквально сегодня приём их заканчивается. Записавшиеся смогут в воскресенье в 11:00 стартануть вместе с другими собаководами-бегунами. Ну, или не вместе — организаторы соревнования предусмотрели альтернативные беговые тропы для тех бегунов, чьи собаки не слишком дружелюбно настроены к посторонним людям и незнакомым животным.