Возрастное ограничение 18+
Свердловский губернатор сообщил о планируемом ремонте шести участков Серовского тракта
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Во время прямой линии губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву выразили обеспокоенность судьбой Серовского тракта из-за того, так как ему всё ещё требуется ремонт, а национальный проект «Безопасные качественные дороги» заканчивается уже в этом году.
Вопрос «Что будет с Серовским трактом дальше?» задал житель Серова, которому часто приходится ездить по этой дороге. По его словам, чем дальше от Екатеринбурга, тем дорожное покрытие хуже.
Губернатор, отвечая на его вопрос, заявил, что новый национальный проект «Инфраструктура для жизни» тоже включает ремонт дорог, и пообещал, что Серовской тракт тоже будет ремонтироваться.
Вопрос «Что будет с Серовским трактом дальше?» задал житель Серова, которому часто приходится ездить по этой дороге. По его словам, чем дальше от Екатеринбурга, тем дорожное покрытие хуже.
Губернатор, отвечая на его вопрос, заявил, что новый национальный проект «Инфраструктура для жизни» тоже включает ремонт дорог, и пообещал, что Серовской тракт тоже будет ремонтироваться.
«Всего в следующем году мы планируем развернуть ремонты почти на 300 километрах дорог. В том числе законтрактованы ремонты и капремонты 6 участков Серовского тракта. Это больше 70 километров»,
– сказал Куйвашев.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Куйвашев пообещал взять под контроль ситуацию с нехваткой медперсонала в Богдановиче
11 декабря 2024
11 декабря 2024
В Свердловской области автогрейдер врезался в забор из-за того, что водителю стало плохо
07 декабря 2024
07 декабря 2024
Рядом с ТЦ «Мега» в Екатеринбурге планируется жилая застройка
11 декабря 2024
11 декабря 2024