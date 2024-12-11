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Свердловский губернатор сообщил о планируемом ремонте шести участков Серовского тракта

16.14 Среда, 11 декабря 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Во время прямой линии губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву выразили обеспокоенность судьбой Серовского тракта из-за того, так как ему всё ещё требуется ремонт, а национальный проект «Безопасные качественные дороги» заканчивается уже в этом году.

Вопрос «Что будет с Серовским трактом дальше?» задал житель Серова, которому часто приходится ездить по этой дороге. По его словам, чем дальше от Екатеринбурга, тем дорожное покрытие хуже.

Губернатор, отвечая на его вопрос, заявил, что новый национальный проект «Инфраструктура для жизни» тоже включает ремонт дорог, и пообещал, что Серовской тракт тоже будет ремонтироваться.

«Всего в следующем году мы планируем развернуть ремонты почти на 300 километрах дорог. В том числе законтрактованы ремонты и капремонты 6 участков Серовского тракта. Это больше 70 километров»,

сказал Куйвашев.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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