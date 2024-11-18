В Челябинске водитель влетел в толпу, есть пострадавшие

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Челябинске водитель на большой скорости влетел в толпу на пешеходном переходе.Судя по кадрам в местных изданиях, машина скрылась с места.По предварительным данным регионального Минздрава, пострадали пять человек. В ведомстве уточнили, что машина въехала в толпу на перекрестке Братьев Кашириных и Чичерина.По данным SHOT, два человека госпитализированы в тяжёлом состоянии. Телеграм-канал утверждает, что за рулём BMW находился 47-летний мужчина, он был пьян.Водитель уехал с места ДТП и, как сообщает канал, через некоторое время врезался в другую машину. Сейчас он задержан. Официальных комментариев от полиции пока нет.Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.. В МВД подтвердили задержание водителя. «В Челябинске мои коллеги из Госавтоинспекции задержали водителя, который совершил наезд на группу людей и скрылся с места происшествия. Мужчину доставляют в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщила в телеграм-канале представитель МВД Ирина Волк.