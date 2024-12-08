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СК и прокуратура проводят проверку в связи с гибелью ребёнка при пожаре в Талицком районе

11.07 Среда, 11 декабря 2024
Фото: МЧС
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Следственный комитет и прокуратура проводят проверку в связи с гибелью двухгодовалого мальчика при вчерашнем пожаре в деревне Хомутинина Талицкого района.

Малыш был дома один, когда произошло возгорание. По данным СУ СКР по Свердловской области, папа был на работе, а мама выходила во двор, чтобы покормить скотину. Вернулась в дом она уже слишком поздно – жилище уже охватил огонь и повсюду был дым. Женщина тут же бросилась спасать сына, но, к сожалению, помочь ему она никак не могла. Малыш успел надышаться угарным газом. Его мама тоже пострадала – её госпитализировали с ожогами.

Как сообщили в МЧС, площадь пожара составила 100 квадратных метров. Тушили его 7 специалистов и 3 единицы техники. Причины возгорания пока неизвестны.

Сейчас сотрудники СК и прокуратуры разбираются в произошедшем.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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