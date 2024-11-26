ВЦИОМ: более половины россиян выступают за полный запрет платных услуг тарологов

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Более половины россиян (55%) считают, что в России следует запретить платные услуги тарологов.Такие данные приводятся в исследовании ВЦИОМ.По данным социологов, 83% россиян считают, что карты Таро «бессильны в решении жизненных вопросов».«Только 7% наших сограждан верят в силу карт Таро, решающий фактор доверия — личный опыт», — отмечается в релизе ВЦИОМ.Также, по данным опроса, расклады карт Таро — скорее женская практика.В целом, как отмечают аналитики центра, «интерес к мистической практике в последние годы ощутимо возрос».