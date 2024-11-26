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Эксперт рассказала, как составить сопроводительное письмо для трудоустройства
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В России завершился онлайн-чемпионат «Молодые профессионалы: от резюме до повышения». В нем приняли участие школьники 8-11 классов и студенты первых курсов колледжей.
Один из экспертов чемпионата, HR бизнес-партнер Авито Работы Ольга Полякова, рассказала, как составить мотивационное письмо.
Как выяснили аналитики компании, многие соискатели не считают сопроводительные письма чем-то важным для будущего трудоустройства. Так, по данным исследования Авито Работы, почти треть (31%) респондентов никогда не пишут сопроводительные письма при отклике на вакансии.
22% обязательно добавляют мотивационное письмо, если этого требует работодатель. Только 13% всегда пишут такие письма, так как считают это важной частью подачи резюме.
Эксперт дала несколько рекомендаций, как составить сопроводительное письмо.
- Включить в письмо подробности о вас и вашем опыте — 1-2 ключевых карьерных достижения, на которые вы хотели бы обратить внимание работодателя. Если трудового опыта пока нет (вообще или по конкретной специальности) — нужно проанализировать свою учебную или общественную деятельность.
- Показать интерес к компании — какие ценности, проекты и другие аспекты деятельности организации совпадают с вашими личными интересами.
- Обоснование выбора вакансии и конкурентные преимущества перед другими кандидатами. «Задайте себе два вопроса: Какие ваши навыки и компетенции могут быть полезны на желаемой должности, принесут пользу компании? Какие вызовы и возможности для профессионального развития откроются для вас при трудоустройстве на эту позицию? Сформулируйте емкий и лаконичный ответ на оба вопроса», — советует эксперт.
- Избегать общих фраз и выражений. Текст должен быть конкретным, понятным, без «воды». Объем — до 1000 знаков.
- Сохранять структуру письма, разделить его на смысловые блоки и визуально выделить важные тезисы.
- Грамотность.
Один из экспертов чемпионата, HR бизнес-партнер Авито Работы Ольга Полякова, рассказала, как составить мотивационное письмо.
Как выяснили аналитики компании, многие соискатели не считают сопроводительные письма чем-то важным для будущего трудоустройства. Так, по данным исследования Авито Работы, почти треть (31%) респондентов никогда не пишут сопроводительные письма при отклике на вакансии.
22% обязательно добавляют мотивационное письмо, если этого требует работодатель. Только 13% всегда пишут такие письма, так как считают это важной частью подачи резюме.
Эксперт дала несколько рекомендаций, как составить сопроводительное письмо.
- Включить в письмо подробности о вас и вашем опыте — 1-2 ключевых карьерных достижения, на которые вы хотели бы обратить внимание работодателя. Если трудового опыта пока нет (вообще или по конкретной специальности) — нужно проанализировать свою учебную или общественную деятельность.
- Показать интерес к компании — какие ценности, проекты и другие аспекты деятельности организации совпадают с вашими личными интересами.
- Обоснование выбора вакансии и конкурентные преимущества перед другими кандидатами. «Задайте себе два вопроса: Какие ваши навыки и компетенции могут быть полезны на желаемой должности, принесут пользу компании? Какие вызовы и возможности для профессионального развития откроются для вас при трудоустройстве на эту позицию? Сформулируйте емкий и лаконичный ответ на оба вопроса», — советует эксперт.
- Избегать общих фраз и выражений. Текст должен быть конкретным, понятным, без «воды». Объем — до 1000 знаков.
- Сохранять структуру письма, разделить его на смысловые блоки и визуально выделить важные тезисы.
- Грамотность.
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