В Саратове в пятиэтажном доме обрушился лестничный пролёт

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В многоквартирном доме в Саратове обрушился лестничный пролёт.«В доме 7 по 1-ому Кавказскому тупику произошло частичное обрушение лестничного пролета с 1-го этажа на выход из подъезда», — сообщили в прокуратуре региона.В ведомстве уточнили, что пятиэтажный дом аварийный, включен в программу расселения. К счастью, обошлось без пострадавших.«Предположительно причиной случившегося стал износ лестничного марша», — добавили в прокуратуре.В СК возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).Директору управляющей организации прокуратура внесла представление, работники уже приступили к «устройству нового лестничного марша».