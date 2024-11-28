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В Саратове в пятиэтажном доме обрушился лестничный пролёт
Фото: телеграм-канал прокуратуры Саратовской области
В многоквартирном доме в Саратове обрушился лестничный пролёт.
«В доме 7 по 1-ому Кавказскому тупику произошло частичное обрушение лестничного пролета с 1-го этажа на выход из подъезда», — сообщили в прокуратуре региона.
В ведомстве уточнили, что пятиэтажный дом аварийный, включен в программу расселения. К счастью, обошлось без пострадавших.
«Предположительно причиной случившегося стал износ лестничного марша», — добавили в прокуратуре.
В СК возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
Директору управляющей организации прокуратура внесла представление, работники уже приступили к «устройству нового лестничного марша».
«В доме 7 по 1-ому Кавказскому тупику произошло частичное обрушение лестничного пролета с 1-го этажа на выход из подъезда», — сообщили в прокуратуре региона.
В ведомстве уточнили, что пятиэтажный дом аварийный, включен в программу расселения. К счастью, обошлось без пострадавших.
«Предположительно причиной случившегося стал износ лестничного марша», — добавили в прокуратуре.
В СК возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
Директору управляющей организации прокуратура внесла представление, работники уже приступили к «устройству нового лестничного марша».
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