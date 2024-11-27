Пенсионный фонд не смог взыскать по ошибке начисленную пенсию с молодого уральца

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловский областной суд встал на сторону молодого уральца, которому пенсионный фонд по ошибке продолжал начислять пенсию на протяжении трёх месяцев, а потом захотел взыскать деньги обратно.Как рассказали в пресс-службе областного суда, молодой человек получал пенсию по потере кормильца, когда в 2020 году поставил в один из вузов Екатеринбурга. В 2023 его отчислили из университета, но он сам не стал об этом сообщать в региональный Фонд пенсионного и социального страхования РФ. Из-за этого ему ошибочно начислили 65 514 рублей.Осознав свою ошибку, пенсионный фонд подал иск в Синарский районный суд Каменска-Уральского, но там встали на сторону бывшего студента. Тогда свердловское отделение фонда стало обжаловать решение суда первой инстанции, аргументируя тем, что молодой человек поступил недобросовестно. Однако судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда указала на бездоказательность таких доводов, подтвердив свою позицию тем, что информация об отчислении молодого человека была передана в фонд из учебного заведения, откуда парня отчислили. В итоге суд оставил решение Синарского районного суда без изменений.