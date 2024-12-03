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Представители свердловского бизнеса в 1,5 раза чаще стали переносить данные в облачные хранилища
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области в бизнес-среде за год в 1,5 раза вырос спрос на облачные хранилища. Такой статистикой делятся аналитики сервиса МТС Web Services (MWS).
Как рассказали Вечерним ведомостям представители облачного сервиса, большинство их клиентов – ритейлеры. Их доля составляет почти треть от всех пользователей в регионе. Ещё 20% предприятия из сферы ИТ и связи, 11% – компании из сферы транспортировки и хранения, а также предприятия, занимающиеся сделками с недвижимостью. Кроме них, облачными технологиями активно пользуются представители сфер финансов и страхования, научной и технической деятельности, обрабатывающих предприятий и девелоперы.
Также в регионе растёт спрос на виртуальную инфраструктуру с GPU для обучения искусственного интеллекта, офисное ПО в облаке и сетевые сервисы.
Виртуальные рабочие места позволяют открыть доступ к корпоративным системам с любого устройства. Для сотрудников это возможность работать из дома, а для бизнеса – экономить на аренде офиса и покупке оборудования.
Как рассказали Вечерним ведомостям представители облачного сервиса, большинство их клиентов – ритейлеры. Их доля составляет почти треть от всех пользователей в регионе. Ещё 20% предприятия из сферы ИТ и связи, 11% – компании из сферы транспортировки и хранения, а также предприятия, занимающиеся сделками с недвижимостью. Кроме них, облачными технологиями активно пользуются представители сфер финансов и страхования, научной и технической деятельности, обрабатывающих предприятий и девелоперы.
«Более 80% клиентов MWS в Свердловской области используют виртуальную инфраструктуру, 19% – делают резервное копирование данных в облаке, по 6% – размещают свои данные в объектном хранилище и используют виртуальные рабочие места для удалённой работы»,
– рассказали в компании.
Также в регионе растёт спрос на виртуальную инфраструктуру с GPU для обучения искусственного интеллекта, офисное ПО в облаке и сетевые сервисы.
«Настоящим хитом на протяжение уже нескольких лет у наших клиентов остаются продукты, позволяющие организовать удалённую работу. В Свердловской области количество запросов бизнеса на подключение VDI – виртуальных рабочих столов – увеличилось в несколько раз»,
– рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
Виртуальные рабочие места позволяют открыть доступ к корпоративным системам с любого устройства. Для сотрудников это возможность работать из дома, а для бизнеса – экономить на аренде офиса и покупке оборудования.
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