Представители свердловского бизнеса в 1,5 раза чаще стали переносить данные в облачные хранилища





– рассказали в компании. «Более 80% клиентов MWS в Свердловской области используют виртуальную инфраструктуру, 19% – делают резервное копирование данных в облаке, по 6% – размещают свои данные в объектном хранилище и используют виртуальные рабочие места для удалённой работы»,





– рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров. «Настоящим хитом на протяжение уже нескольких лет у наших клиентов остаются продукты, позволяющие организовать удалённую работу. В Свердловской области количество запросов бизнеса на подключение VDI – виртуальных рабочих столов – увеличилось в несколько раз»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области в бизнес-среде за год в 1,5 раза вырос спрос на облачные хранилища. Такой статистикой делятся аналитики сервиса МТС Web Services (MWS).Как рассказали Вечерним ведомостям представители облачного сервиса, большинство их клиентов – ритейлеры. Их доля составляет почти треть от всех пользователей в регионе. Ещё 20% предприятия из сферы ИТ и связи, 11% – компании из сферы транспортировки и хранения, а также предприятия, занимающиеся сделками с недвижимостью. Кроме них, облачными технологиями активно пользуются представители сфер финансов и страхования, научной и технической деятельности, обрабатывающих предприятий и девелоперы.Также в регионе растёт спрос на виртуальную инфраструктуру с GPU для обучения искусственного интеллекта, офисное ПО в облаке и сетевые сервисы.Виртуальные рабочие места позволяют открыть доступ к корпоративным системам с любого устройства. Для сотрудников это возможность работать из дома, а для бизнеса – экономить на аренде офиса и покупке оборудования.