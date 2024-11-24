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В ГД готовят проект о праве человека на охрану здоровья еще до его рождения
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Депутаты Госдумы считают, что охранять здоровье граждан следует ещё до их рождения.
Соответствующий законопроект планируется внести в ГД весной следующего года, пишет «Коммерсант».
По данным издания, поправки хотят внести в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан». Сейчас в п. 1 ст. 18 этого закона написано, что «каждый имеет право на охрану здоровья», авторы инициативы предлагают добавить слова «как до, так и после рождения».
Как уточняет издание, цель авторов законопроекта — показать, что «Россия относится к детям как к живой жизни, а не просто ресурсу», а также запустить дискуссию о биоэтике.
Поправки в закон готовят депутаты «ЕР».
Соответствующий законопроект планируется внести в ГД весной следующего года, пишет «Коммерсант».
По данным издания, поправки хотят внести в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан». Сейчас в п. 1 ст. 18 этого закона написано, что «каждый имеет право на охрану здоровья», авторы инициативы предлагают добавить слова «как до, так и после рождения».
Как уточняет издание, цель авторов законопроекта — показать, что «Россия относится к детям как к живой жизни, а не просто ресурсу», а также запустить дискуссию о биоэтике.
Поправки в закон готовят депутаты «ЕР».
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