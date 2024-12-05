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Минпромторг: маркировка красной икры вывела из «тени» 71 производство

17.43 Пятница, 6 декабря 2024
Фото: Вечерние ведомости
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Участники международного форума в Астане обсудили совместные меры борьбы с контрафактной продукцией.

Об эффективности обязательной маркировки высказалась замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева. Так, к примеру, она прокомментировала маркировку красной икры и шуб.

«С момента запуска в апреле этого года маркировки красной икры, из “тени” вышло 71 производство, “обелилось” почти 8% рынка», — рассказала заместитель министра.

Также, по данным чиновницы, маркировка «обелила» рынок шуб на 1300%, воды — на 40,5%, безалкогольных напитков —на 25%.

«За счет ухода контрафактной продукции легальные производители активно наращивают объемы продаж и производства. В этом году в России выросло производство шин. За 10 месяцев рост составил 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство воды также показало рост на 22%», — отметила спикер.

Кроме того, после введения маркировки в сфере БАДов количество импортеров увеличилось в 8 раз, а российские производители увеличили свое присутствие вдвое.

XII Международный форум «Антиконтрафакт» проходит 5 и 6 декабря в Астане. Он собрал более 500 представителей власти, бизнеса, науки и СМИ, сообщили организаторы.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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