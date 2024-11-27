В Самарской области в школе обвалился потолок, есть пострадавшие

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Самарской области в школе обрушился потолок. Три ученицы госпитализированы.«Прокуратура г. Чапаевска проводит проверку по факту падения конструкций подвесного потолка в ГБОУ "Центр образования"», — сообщает региональная прокуратура.По данным ведомства, три ученицы «доставлены в больницу для медицинского осмотра и диагностики».По информации местных изданий, потолок обрушился в женском туалете.