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В Самарской области в школе обвалился потолок, есть пострадавшие
Фото: телеграм-канал прокуратуры Самарской области
В Самарской области в школе обрушился потолок. Три ученицы госпитализированы.
«Прокуратура г. Чапаевска проводит проверку по факту падения конструкций подвесного потолка в ГБОУ "Центр образования"», — сообщает региональная прокуратура.
По данным ведомства, три ученицы «доставлены в больницу для медицинского осмотра и диагностики».
По информации местных изданий, потолок обрушился в женском туалете.
«Прокуратура г. Чапаевска проводит проверку по факту падения конструкций подвесного потолка в ГБОУ "Центр образования"», — сообщает региональная прокуратура.
По данным ведомства, три ученицы «доставлены в больницу для медицинского осмотра и диагностики».
По информации местных изданий, потолок обрушился в женском туалете.
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