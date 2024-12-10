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В Екатеринбурге из квартиры на Азина спасли заложницу
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге специалистам из службы спасения вместе с полицейскими пришлось вскрывать дверь в квартиру на Азина 22/3, чтобы спасти женщину, оказавшуюся в заложниках у неадеквата, с которым она вместе проживала.
По данным Ura.ru, там между сожителями произошёл бытовой конфликт. Когда женщина поняла, что ей грозит опасность, позвала на помощь и закрылась в ванной. В это время на место происшествия вместе с оперативниками прибыли спасатели, которые взломали дверь и пропустили силовиков вперёд. Полицейские скрутили неадекватного мужчину и освободили даму.
Сообщается, что у неё были изрезаны пальцы на руках. Ей после освобождения оказали медицинскую помощь.
В городском УМВД сообщили, что мужчина был доставлен в дежурную часть. Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности.
По данным Ura.ru, там между сожителями произошёл бытовой конфликт. Когда женщина поняла, что ей грозит опасность, позвала на помощь и закрылась в ванной. В это время на место происшествия вместе с оперативниками прибыли спасатели, которые взломали дверь и пропустили силовиков вперёд. Полицейские скрутили неадекватного мужчину и освободили даму.
Сообщается, что у неё были изрезаны пальцы на руках. Ей после освобождения оказали медицинскую помощь.
В городском УМВД сообщили, что мужчина был доставлен в дежурную часть. Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности.
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