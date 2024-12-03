В екатеринбургский зооприют попала преданная хозяевами слепоглухая кошка

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свидетелем душераздирающего зрелища стала молодая екатеринбурженка. На одной из улиц города она увидела, как старичок вытряхивает из рюкзака кошку. Животное старалось остаться с хозяином, но тот бросил её на произвол судьбы.Свидетельница этой некрасивой сцены не смогла пройти мимо брошенной кошки. Так преданное животное отказалось в зооприюте для больных и бездомных «бродяжек». Тут-то и выяснилось, что бедолага не только полностью слепая, но и глухая. Судя по всему, старик то ли не захотел возиться со слепоглухим питомцем, то ли не нашёл возможностей и поступил подлым образом, оставив беспомощную кошку возле оживленного перекрёстка (видимо, рассчитывая, что та скоро попадёт под машину).Брошенке (которую назвали Татьяной) повезло оказаться в «Кляксе», где слепоту и глухоту животных не считают поводом ставить на них крест. Организаторы приюта намерены обеспечить Татьяну сытный и комфортный остаток жизни. Сейчас ожидаются результаты анализов, сданных для того, чтобы определить, не нуждается ли Таня в каком-либо лечении.Финансово помочь в содержании слепоглухой кошки и десятков других подопечных «Кляксы» можно по следующим реквизитам: