Мужчина признался в убийстве красноярской девочки, про которую думали, что её загрызли свиньи

— сообщили в СКР

«23 ноября подозреваемый, находясь в нетрезвом состоянии, из-за неприязненных отношений с отцом девушки решил ему отомстить и забить его скот. Для реализации задуманного он взял нож, берёзовое полено и направился к постройке с животными, где встретил девушку, которая кормила животных. Между мужчиной и девушкой возникла ссора, в ходе которой он ударил потерпевшую несколько раз поленом по голове, в результате чего она потеряла сознание. Мужчина, понимая что на несовершеннолетнюю могут напасть свиньи, оставил тело в постройке и ушел. С целью сокрытия следов преступления он забрал телефон девушки и полено, которые позже сжёг в печи у себя дома»,