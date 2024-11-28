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Мужчина признался в убийстве красноярской девочки, про которую думали, что её загрызли свиньи
Фото: СК по Красноярскому краю
В Красноярском крае – новый сюжетный поворот в уголовном деле по следам гибели 17-летней девочки в загоне для скота – изначально сообщалось, что её мог ударить бык, а затем покусали свиньи, в результате чего она погибла от кровопотери. Однако следователи выяснили, что на самом деле девочку ударил мужчина, после чего она потеряла сознание. Зная, что свиньи могут обглодать или даже съесть труп, злоумыленник оставил тело девочки в загоне и ушёл. Об этом сообщает интернет-газета newslab.ru.
Трагедия случилась 23 ноября, когда школьница в селе Ушканка Ужурского района пошла в хозяйственную постройку кормить скот – её родители в это время продавали мясо в Красноярске. В постройке в закрытых стойлах находились быки и свиньи. В тот же день тело девочки со следами укусов обнаружил её приятель. Причиной смерти стала обильная кровопотеря из-за повреждения бедренной артерии. Изначально следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ), полагая, что девушку мог ударить рогом бык, из-за чего она потеряла сознание, а уже впоследствии тело покусали свиньи (считается, что свиньи могут не только укусить, но и съесть труп человека). Однако спустя несколько дней они вышли на подозреваемого, который признался в убийстве школьницы, и статью переквалифицировали на убийство с особой жестокостью (пункт «д» части 2 статьи 105 УК).
«Подозреваемый задержан, в ходе допроса он полностью признал вину в совершённом преступлении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — передаёт слова СК newslab.ru.
Трагедия случилась 23 ноября, когда школьница в селе Ушканка Ужурского района пошла в хозяйственную постройку кормить скот – её родители в это время продавали мясо в Красноярске. В постройке в закрытых стойлах находились быки и свиньи. В тот же день тело девочки со следами укусов обнаружил её приятель. Причиной смерти стала обильная кровопотеря из-за повреждения бедренной артерии. Изначально следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ), полагая, что девушку мог ударить рогом бык, из-за чего она потеряла сознание, а уже впоследствии тело покусали свиньи (считается, что свиньи могут не только укусить, но и съесть труп человека). Однако спустя несколько дней они вышли на подозреваемого, который признался в убийстве школьницы, и статью переквалифицировали на убийство с особой жестокостью (пункт «д» части 2 статьи 105 УК).
«23 ноября подозреваемый, находясь в нетрезвом состоянии, из-за неприязненных отношений с отцом девушки решил ему отомстить и забить его скот. Для реализации задуманного он взял нож, берёзовое полено и направился к постройке с животными, где встретил девушку, которая кормила животных. Между мужчиной и девушкой возникла ссора, в ходе которой он ударил потерпевшую несколько раз поленом по голове, в результате чего она потеряла сознание. Мужчина, понимая что на несовершеннолетнюю могут напасть свиньи, оставил тело в постройке и ушел. С целью сокрытия следов преступления он забрал телефон девушки и полено, которые позже сжёг в печи у себя дома»,
— сообщили в СКР
«Подозреваемый задержан, в ходе допроса он полностью признал вину в совершённом преступлении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — передаёт слова СК newslab.ru.
Кадры допроса обвиняемого в СКР
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