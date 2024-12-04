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На Авито появился раздел с товарами от благотворительных фондов

18.02 Среда, 11 декабря 2024
Фото: Алевтина Трынова / Вечерние ведомости
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В преддверии Нового года на Авито появился раздел с товарами от благотворительных фондов, средства с продажи которых пойдут на помощь детям, взрослым и животным, а также на развитие экологических проектов.

На данный момент на площадке представлены 14 фондов, продукцию которых можно приобрести. Среди товаров браслеты, толстовки, сумки, рюкзаки, пледы, комнатные растения, книги, обложки на паспорт, кружки и другое – более 100 различных товаров. Всё это можно купить с доставкой.

Отдельно на Авито выделяют дождевики, которые были созданы командой платформы совместно с фондом «Обнажённые сердца» в рамках проекта «Человек дождя». В дизайне дождевиков использовались рисунки детей – подопечных фондов.

«Наша миссия – помочь каждому улучшить собственную жизнь и жизнь людей вокруг. На протяжении многих лет мы системно поддерживаем фонды: как самостоятельно, так и создавая механики, привлекающие к благотворительности наших пользователей. Запуск раздела в преддверии Нового года поможет покупателям Авито найти подарок со смыслом для своих родных и близких, а фондам – получить дополнительное финансирование, чтобы сделать чью-то жизнь еще немного лучше»,

– сказал руководитель продукта ESG Авито Василий Лексин.


Он также подчеркнул, что этот раздел планируют развивать и дальше, поэтому его ассортимент со временем обещают расширять, привлекая к сотрудничеству новые благотворительные фонды.

Кроме этого, в Авито подчеркнули, что можно оказать помощь и другим способом. Например, передать ресурсную помощь поисково-спасательному отряду «ЛизаАлерт» здесь или сделать пожертвование с помощью «Знака добра». Для пожертвования необходимо при размещении объявления внести любую сумму от 100 рублей. После перевода пользователь может разместить бейдж «Знак добра» на объявлениях, чтобы привлекать к этой механике ещё больше участников. Сейчас к ней подключено 29 фондов.

Также площадка переводит в фонды по 1 рублю с каждого платного размещения объявления. По прогнозам, в 2024 году суммарный объём помощи достигнет 190 миллионов рублей.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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