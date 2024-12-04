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Екатеринбургскому детскому саду придётся заплатить за травму малыша
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге Чкаловский районный суд обязал детский садик №182 на Симферопольской выплатить в пользу мальчика 2017 года рождения, который упал с качели и сломал руку, 30 тысяч рублей моральной компенсации.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, ребёнок получил перелом 6 июня 2024 года. Воспитательница была рядом, но не увидела, как мальчик стал падать с качели. Уже в ДГКБ №9 малышу диагностировали перелом левого предплечья в средней трети.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, ребёнок получил перелом 6 июня 2024 года. Воспитательница была рядом, но не увидела, как мальчик стал падать с качели. Уже в ДГКБ №9 малышу диагностировали перелом левого предплечья в средней трети.
«Согласно акту расследования несчастного случая с воспитанником дошкольного учреждения, лицом, допустившим нарушения законодательных и иных нормативных правовых и локальных актов, явившихся причинами несчастного случая, признана воспитатель»,
– сообщили в ведомстве.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
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