Екатеринбургскому детскому саду придётся заплатить за травму малыша

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге Чкаловский районный суд обязал детский садик №182 на Симферопольской выплатить в пользу мальчика 2017 года рождения, который упал с качели и сломал руку, 30 тысяч рублей моральной компенсации.Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, ребёнок получил перелом 6 июня 2024 года. Воспитательница была рядом, но не увидела, как мальчик стал падать с качели. Уже в ДГКБ №9 малышу диагностировали перелом левого предплечья в средней трети.Решение суда пока не вступило в законную силу.