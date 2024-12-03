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В УГИБДД предупреждают о сильном снегопаде в Ачитском районе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В свердловском управлении ГИБДД предупреждают о сильном снегопаде в Ачитском районе, через который проходит Пермский тракт. В связи с этим госавтоинспекторы призывают к осторожному вождению.
В пресс-группе дорожной инспекции подчеркивают, что снегопад снижает видимость и увеличивает вероятность заноса, именно поэтому важно делать выбор в пользу более безопасной скорости, а также увеличивать дистанцию до впередиидущих автомобилей. Резких манёвров в такую погоду тоже следует избегать.
Водителям с небольшим опытом вождения и вовсе советуют отказываться от поездок, пока погодные условия не улучшатся.
«В настоящее время на 170-м километре трассы наблюдается интенсивный снегопад, что может значительно усложнить дорожную обстановку»,
– говорится в сообщении.
В пресс-группе дорожной инспекции подчеркивают, что снегопад снижает видимость и увеличивает вероятность заноса, именно поэтому важно делать выбор в пользу более безопасной скорости, а также увеличивать дистанцию до впередиидущих автомобилей. Резких манёвров в такую погоду тоже следует избегать.
Водителям с небольшим опытом вождения и вовсе советуют отказываться от поездок, пока погодные условия не улучшатся.
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