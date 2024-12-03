В УГИБДД предупреждают о сильном снегопаде в Ачитском районе





– говорится в сообщении. «В настоящее время на 170-м километре трассы наблюдается интенсивный снегопад, что может значительно усложнить дорожную обстановку»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В свердловском управлении ГИБДД предупреждают о сильном снегопаде в Ачитском районе, через который проходит Пермский тракт. В связи с этим госавтоинспекторы призывают к осторожному вождению.В пресс-группе дорожной инспекции подчеркивают, что снегопад снижает видимость и увеличивает вероятность заноса, именно поэтому важно делать выбор в пользу более безопасной скорости, а также увеличивать дистанцию до впередиидущих автомобилей. Резких манёвров в такую погоду тоже следует избегать.Водителям с небольшим опытом вождения и вовсе советуют отказываться от поездок, пока погодные условия не улучшатся.