В Красноярском крае отец отравившихся инсектицидами детей признал вину

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Красноярском крае отцу четверых детей, погибших от отравления, предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности.В ходе допроса он признал вину, заявили в СК.По версии следствия, вечером 20 сентября 2024 года мужчина обработал помещение дома от насекомых инсектицидным средством.«При распылении мужчина не выполнил рекомендации производителя о защитных мерах при обработке, длительном проветривании помещения и влажной уборке поверхностей после обработки, после чего допустил детей в помещение и к приему пищи в доме», — сообщили в СК РФ.На следующее утро у всех членов семьи резко ухудшилось состояние, с признаками кишечного расстройства все были госпитализированы.«В результате отравления 21 сентября скончалась 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, на следующий день 11-летняя девочка, в ночное время 23 сентября 12-летняя девочка», — сообщили в СК.Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия.