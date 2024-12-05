В Кольцово задержали воришку крупной суммы у жителя Краснотурьинска

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Гражданин Белорусии устроился на подработку к бизнесмену Краснотурьинска. Однако, увидев у работодателя крупную сумму денег, решил разбогатеть более быстрым способом.В сумке у краснотурьинского бизнесмена лежало более полумиллиона рублей. Он их взял в займы, рассчитывая потратить на развитие своего дела. Однако, его опередил молодой белорус, подрабатывающий у предпринимателя стажёром и, в частности, занимавшийся рекламными кампаниями. Заприметив в чужой сумке такую кучу «бабок», он не сдержался, украл их и попытался скрыться. Воришка с 545 тысячью «в кармане» примчался из Краснотурьинска в Екатеринбург и попытался вылететь на родину через Кольцово. Но тут фортуна от него и отвернулась — парня задержали прямо в аэропорту вместе с украденной наличностью. Правда, не в полном объёме. Около полусотни тысяч он уже успел потратить, так что владельцу было возвращено только 490 тысяч рублей.Белорусу же на родину уехать в ближайшее время не получится. Как сообщает издание «Вечерний Краснотурьинск», в понедельник, 9 декабря, в краснотурьинском городском суде прошло заседание по мере пресечения для обвиняемого в краже. Его взяли под стражу до мая 2025 года, когда, вероятно, начнётся уголовный процесс по данному делу.