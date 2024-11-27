В Нижнем Тагиле вынесли приговор по делу о мошенничестве при получении материнского капитала

Ленинский районный суд Нижний Тагил признал всех четверых виновными и назначил:

– директору агентства 4 года лишения свободы;

– риелтору 3 году года;

– экс-председателю кооператива 1 года 2 месяца;

– горожанке-соучастнице – 2 года 2 месяца.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Нижнем Тагиле вынесли приговор по уголовному делу о мошенничестве при получении материнского капитала.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с апреля 2019 года по 2021 года директор ООО «Ваш надежный риелтор», риелтор, бывший председатель кооператива по выдаче займов и просто местная жительница подыскивали людей с сертификатами на материнский капитал, с которыми заключали фиктивные договоры купли-продажи недвижимости и договоры займов на приобретение недвижимости.Эти документы они сдавали в местное подразделение пенсионного фонда, после чего деньги перечислились на расчетные счета организаций и делились между участниками группы. Таким образом выручка каждого составляла порядка 300-400 тысяч рублей, рассказали в свердловском СК.В итоге общий ущерб превысил 3,1 миллиона рублей.Все они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.