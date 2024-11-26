Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Доля новых китайских машин на российском авторынке составила 68%.Такие данные привели участники федеральной дилерской конференции «Высшая передача», которая состоялась на этой неделе в Москве.По данным аналитиков, за последний год на российском авторынке особенно заметной была активность в сегменте новых автомобилей китайских производителей и их дилеров. «Доля предложения моделей из Поднебесной стабилизировалась на уровне 68%. Доля российских автомобилей при этом составляет 22%», — рассказали в Авито Авто.Как отмечают эксперты авторынка, среди машин с пробегом доля китайского автопрома составляет лишь 5%, доля российских машин – 25%. Лидерами в этом сегменте стали японские автомобили (21% от всего предложения), немецкие (17%) и южнокорейские (15%).По данным Авито Авто, в целом в сегменте автомобилей с пробегом предложение на площадке увеличилось на 35% в сравнении с октябрем прошлого года.