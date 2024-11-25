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Одного из частных автобусных перевозчиков Екатеринбурга оштрафовали за перевозки без лицензии
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сразу пять административных дел в отношении ООО «Пегас» по статье 14.1.2 КоАП («осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии») накануне рассмотрела судья Железнодорожного суда Екатеринбурга Жанна Челядинова. Производство по трём из них было прекращено из-за истечения сроков давности, ещё по двум были назначены наказания, следует из данных картотеки суда.
Какие это были наказания, Вечерним ведомостям пока уточнить не удалось — в пресс-службе суда сегодня не взяли трубку. При этом санкции по вменённой части 4 статьи 14.1.2 КоАП («осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией») весьма существенные — штраф 200 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. В компании «Пегас» получить комментарий нам пока тоже не удалось.
Ранее собеседник Вечерних ведомостей, знакомый со сферой общественного транспорта, говорил, что компания «Пегас» практикует схему, отличную от большинства других перевозчиков — получая у муниципалитета право на обслуживание маршрута, она использует не свой автопарк, а нанимает других частных владельцев автобусов, давая им возможность забирать всю выручку в обмен на получение фиксированной суммы. Связаны ли административные протоколы с этой схемой, неизвестно. Известно также, что к «Пегасу» были претензии из-за серьёзных нарушений расписания и недостаточного количества автобусов на маршруте.
Согласно информации на сайте «Екарты», ООО «Пегас» обслуживает в Екатеринбурге четыре маршрута — №№ 70, 72, 78 и 98.
Администрация Екатеринбурга ранее сообщала о планах перевести автобусных перевозчиков на «брутто-контракты» — это должно стать одним из мероприятий «транспортной реформы». Однако пока ни с «Пегасом», ни с другими частными перевозчиками такие контракты не заключены.
Какие это были наказания, Вечерним ведомостям пока уточнить не удалось — в пресс-службе суда сегодня не взяли трубку. При этом санкции по вменённой части 4 статьи 14.1.2 КоАП («осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией») весьма существенные — штраф 200 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. В компании «Пегас» получить комментарий нам пока тоже не удалось.
Список дел в отношении ООО «Пегас», рассмотренных 27 ноября Железнодорожным судом Екатеринбурга
Ранее собеседник Вечерних ведомостей, знакомый со сферой общественного транспорта, говорил, что компания «Пегас» практикует схему, отличную от большинства других перевозчиков — получая у муниципалитета право на обслуживание маршрута, она использует не свой автопарк, а нанимает других частных владельцев автобусов, давая им возможность забирать всю выручку в обмен на получение фиксированной суммы. Связаны ли административные протоколы с этой схемой, неизвестно. Известно также, что к «Пегасу» были претензии из-за серьёзных нарушений расписания и недостаточного количества автобусов на маршруте.
Согласно информации на сайте «Екарты», ООО «Пегас» обслуживает в Екатеринбурге четыре маршрута — №№ 70, 72, 78 и 98.
Администрация Екатеринбурга ранее сообщала о планах перевести автобусных перевозчиков на «брутто-контракты» — это должно стать одним из мероприятий «транспортной реформы». Однако пока ни с «Пегасом», ни с другими частными перевозчиками такие контракты не заключены.
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