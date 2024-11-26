В октябре количество DDoS-атак на российские топливно-энергетические комплексы выросло в три раза





– отметили в RED Security. «Высокая цифровизация неминуемо влечет за собой рост объема уязвимостей в ИТ-инфраструктуре организаций и повышение рисков информационной безопасности»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В компании RED Security, специализирующейся на кибербезопасности, сообщили, что в октябре многократно возросло количество DDoS-атак на веб-ресурсы организаций топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Так, по данным компании, в октябре по сравнению со среднемесячным показателем года количество атак выросло в три раза.Аналитики компании связывают такой резкий скачок с тем, что с наступлением холодов возрастает значимость топливно-энергетической инфраструктуры. Другая причина в повышенном интересе злоумышленников к цифровизации нефтегазовых и энергетических предприятий, которая будет только расти. В Институте статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ считают, что спрос на цифровые решения в топливно-энергетическом комплексе к 2030 году вырастет в 13,5 раза по сравнению с 2020 годом.В компании также отмечают, что с начала года сфера ТЭК прочно вошла в пятерку наиболее подверженных DDoS-атакам отраслей.