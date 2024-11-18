Финансовый аналитик Калугин назвал причины падения рубля

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Финансовый аналитик, экономист Виталий Калугин рассказал «Вечерним ведомостям» о причинах падения рубля.«Тут подействовало множество факторов. Первым можно назватьпротив банков, в том числе против Газпромбанка и банков поменьше, которые ещё худо-бедно работают с долларом и с юанями, что является способом завести валютную выручку в страну.Соответственно, в ожидании того, что валютная выручка в страну будет доходить меньше, курс снижается, потому что продажи долларов и евро от выручки будут меньше. Впрочем, и юаней наверняка тоже.Второе —находится на довольно низких уровнях. Плюс, насколько я понимаю, в рамках сделки ОПЕК + мы ее отгружаем на 300-350 тысяч баррелей в день меньше последнее время. То есть ещё и сама валютная выручка похудела.Такжемогут способствовать спросу на валюту в том числе.Это комплекс причин — финансовое давление плюс обмеление традиционного источника валютного рынка в виде нефти.Что будет? Я думаю, что для бюджета на следующий год, исходя из бюджетных ориентировок и ожидаемой цены на нефть, средний курс будет где-то в районе 107-108. Выше, наверное, пока не пойдем (на горизонте трёх месяцев), так как Центробанк наверняка будет каким-то неявным образом банки прессовать, чтобы выше не пускали. Вообще, пройти от 100 до 110 условно за три недели — это уже и на панику смахивает…Добавлю, что ключевая ставка тут роли не играет, хотя традиционно принято считать, что при росте ключевой ставки валюта этой ставки укрепляется. Но, как видите, когда повысили до 21%, все произошло с точностью до наоборот. К сожалению, избыток рублей в экономике через бюджетную систему в том числе воздействует на курс в сторону понижения, потому что рублей больше, а долларов, наоборот, меньше. Поэтому, собственно, и ставка не помогает, она не помогает инфляцию снизить и, соответственно, на курс не влияет.В декабре, я думаю, ставка будет 23, и это тоже никак не скажется на курсе».