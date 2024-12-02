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В Екатеринбурге на Вторчермете из-за ДТП встали трамваи
Фото: «Злой Екатеринбург» / Telegram
Сегодня утром в Екатеринбурге на перекрестке Рижского переулка и улицы Титова легковой автомобиль въехал в столб электропередач и заблокировал трамвайные пути.
Об аварии сообщили в телеграм-канале «Злой Екатеринбург». Что стало причиной происшествия, неизвестно. Также, на данный момент, нет информации о состоянии водителя. По словам одного из очевидцев, он дышал, когда его только вытащили из машины.
ДТП произошло на путях, ведущих в сторону Вторчермета. В этом месте ходят трамваи №1, 9, 14, 15, 17.
Об аварии сообщили в телеграм-канале «Злой Екатеринбург». Что стало причиной происшествия, неизвестно. Также, на данный момент, нет информации о состоянии водителя. По словам одного из очевидцев, он дышал, когда его только вытащили из машины.
ДТП произошло на путях, ведущих в сторону Вторчермета. В этом месте ходят трамваи №1, 9, 14, 15, 17.
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