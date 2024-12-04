Под Заречным произошла смертельная авария с участием трёх легковых автомобилей

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня, 11 декабря, на 59-м километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган, недалеко от Заречного, столкнулись три легковых автомобиля. В результате ДТП погиб человек и ещё трое серьёзно пострадали.Как сообщили Вечерним ведомостям УГИБДД по Свердловской области, 70-летний водитель Toyota Land Cruiser по неизвестной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Niva и Skoda Octavia. В результате аварии пассажирка Skoda, 44-летняя женщина, погибла на месте происшествия. Ещё один пассажир, а также водители Skoda и Niva получили травмы – их увезли в больницу.Известно, что у виновника ДТП 28 лет стажа вождения. К административной ответственности за нарушения ПДД ранее он не привлекался. В момент аварии был трезв. По факту случившегося проводится проверка.