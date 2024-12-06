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Выставка новогодних игрушек работает в екатеринбургском магазине-музее

20.15 Среда, 11 декабря 2024
Фото: магазин-музей «Раритет» / vk.com/magazinraritet
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Тысячи новогодних игрушек выставлены на обзор посетителей уралмашевского магазина-музея «Раритет». Среди них есть действительно редкие экземпляры, которые желающие могут приобрести для украшения домашней ёлочки.

Основу выставки составили советские новогодние игрушки самых разных лет выпуска. Это и фигурки на прищепках, и традиционные шарики на нитках, фонарики, изображения Деда Мороза и Снегурочки. Но самые старые из выставленных в «Раритете» экспонате украшали собой новогодние ёлки ещё в царской России. Им насчитывается более 120 лет.

Как уверяют организаторы выставки, это самая большая экспозиция новогодних игрушек на Урале, в ней насчитывается около 5 тысяч экспонатов, большинство из которых доступны для покупателей. Проработает выставка до 20 января 2025 года. Адрес магазина-музея «Раритет» — Екатеринбург, улица Машиностроителей, 19.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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