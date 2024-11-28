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Сергей Безруков, Ксения Собчак и Сергей Бурунов выставят свои вещи на Авито

16.36 Среда, 4 декабря 2024
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Вещи от российских актеров и других известных людей появятся на новогодней распродаже Авито.

Как рассказали в пресс-службе компании, на платформе будут доступны вещи от Сергея Безрукова, Ксении Собчак, Сергея Бурунова и других.

Так, Ксения Собчак предложит пользователям элементы своего гардероба от известных брендов — костюмы по ценам от 8 до 48 тысяч рублей, синее платье (в котором она провела несколько собеседований) стоимостью 5 600 рублей, строгий костюм, «который можно стилизовать со структурированными вещами» и другие вещи, отметили в компании.

Также пользователи смогут приобрести вещи от Сергея Безрукова, который исполнил главную роль в детективном сериале об адвокате Фёдоре Плевако. Так, на распродаже появится черное пальто главного героя, часы на цепочке, запонки и другие вещи.

В профиле актера Сергея Бурунова будут доступны авиационные куртки и солнечные очки известных брендов, мотошлем с подписью актера, комплект книг, которые озвучивал Сергей, и другие предметы.

В компании добавили, что все вырученные средства с продажи вещей Сергея Безрукова и Сергея Бурунова будут направлены на благотворительные цели.

Кроме того, в распродаже примут участие техноблогер Wylsacom, Марианна Елисеева, рэпер Антоха МС, Сергей Сухов, Илья Куруч, Ольга Карпуть и блогер BRIGMAN.

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Анна Андреева © Вечерние ведомости


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