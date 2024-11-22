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В Екатеринбурге открыли первый частный центр психотерапии со стационаром

18.29 Среда, 27 ноября 2024
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге открылся Центр психиатрии и психотерапии со стационаром.

«Это первый на Урале центр, где получать помощь и решать психологические проблемы можно не только на приемах, но и в комфортных условиях стационара под постоянным наблюдением врачей», — рассказали в «УГМК-Здоровье».

Для журналистов провели обзорную экскурсию по новому четырехэтажному зданию и рассказали о комплексной помощи для пациентов. На первом этаже центра расположены приёмные кабинеты врачей, психологов, на дверных табличках вместо привычных медицинских специальностей написаны слова «Опора», «Ресурс», «Баланс». Здесь же расположены процедурный кабинет, кафе здорового питания и аптека.

В одном из кабинетов журналистам показали, как работает так называемая биологическая обратная связь. Метод позволяет пациенту «увидеть» работу разных систем своего организма — дыхания, сердечно-сосудистой системы — и научиться их контролировать. С помощью специального оборудования информация выводится на экран монитора. Пациент, регулируя, например, свое дыхание, собирает пазл из появляющихся картинок. Картинки открываются, если дыхание настроено в норме. За несколько сеансов можно «натренировать» организм работать правильно, особенно в условиях, когда нужно справляться с постоянным стрессом.



Ещё одна методика, транскраниальная магнитная стимуляция, помогает улучшить синтез серотонина при лечении депрессии и тревожных расстройств. Специальное оборудование воздействует на головной мозг и меняет заряд нейронов, что помогает синтезировать так называемый гормон счастья. По словам врачей, эта доказательная методика зачастую применяется как самостоятельная терапия депрессии, в том числе при резистентности лечения, когда эффект от антидепрессантов оказывается недостаточным. На Урале это первый аппарат, который установлен именно в психотерапевтическом центре, отмечают врачи.



Также оборудование позволяет «услышать» работу своего мозга, хотя врачи признают, что некоторые воспринимают возникающие беспорядочные звуки как какофонию, и первое желание при этом — снять наушники. Между тем, как уверяют специалисты, во время прослушивания у человека включаются механизмы саморегуляции, которые упорядочивают работу головного мозга и улучшают состояние организма.

На втором этаже расположены стационары круглосуточного и дневного пребывания. Палаты (а точнее, комнаты, напоминающие номера отелей) предназначены для терапии пациентов с депрессивными и тревожными расстройствами. В здании оборудован большой блок реабилитации и физиотерапии, кабинет остеопата, ванный зал с оздоровительной «кедровой бочкой», залы для групповых занятий и тренингов.



По словам сотрудников центра, большое внимание будет уделяться арттерапии. Так, например, работать с пациентами будет музыкальный терапевт. Среди других специалистов — семейный терапевт, йога-терапевты, мануальные терапевты, иглотерапевты, массажисты. Всего около 80 специалистов.

В центре будут наблюдать пациентов с паническими атаками, посттравматическим синдромом, тревожными, депрессивными и соматоформными расстройствами, говорит заведующий Центром психиатрии и психотерапии «УГМК-Здоровье» Марк Лейдерман. В этот спектр входят также различные фобии, обсессивно-компульсивное расстройство (навязчивые мысли и действия), биполярное расстройство, расстройства сна, а также банальное «плохое настроение», за которым могут скрываться проблемы с здоровьем.

«Мы можем лечить пациентов даже с таким диагнозом как шизофрения, но в ремиссии. Конечно, с какими-то острыми психотическими состояниями мы пациентов не сможем брать, этим занимается государственная медицина», — уточняет врач.

По словам Марка Лейдермана, в последнее время поток пациентов, которые нуждаются в психотерапии, значительно увеличился. «Я заметил, что поток вырос со времени ковида, когда люди массово переживали серьёзный стресс. И сейчас нестабильная, непредсказуемая обстановка в мире приводит к тревожным, депрессивным расстройствам. В целом, на мой взгляд, люди стали больше внимания уделять как физическому, так и ментальному здоровью. Например, среди молодых людей обсуждать эти темы стало нормой. Я не согласен с теми, кто считают психотерапию лишь веянием моды», — говорит врач.



Он добавил, что чаще всего за психотерапевтической помощью обращаются женщины (примерно 80%), но процент мужчин среди пациентов в последнее время стал расти. «Мужчина в нашем обществе воспитывается в таком ключе: “ты мужик, ты должен терпеть, ты же сильный”. И к тем, кто обращался за помощью психотерапевта, одно время относились даже с некоторым презрением. Но сейчас ситуация меняется. Сейчас все больше мужчин приходят к нам, и эта стена недоверия начинается ломаться», — говорит врач.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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