Парламент Абхазии проголосовал против ратификации инвестсоглашения с Россией

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Парламент Абхазии проголосовал против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.Напомним, инициатива вызвала массовые протесты, после которых в отставку подал президент Абхазии Аслан Бжания. Также пост покинул премьер-министр Александр Анкваб.Соглашение было подписано в октябре в Москве. 15 ноября в парламенте Абхазии должна была состояться ратификация соглашения, однако из-за массовых протестов и беспорядков рассмотрение вопроса перенесли.