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Парламент Абхазии проголосовал против ратификации инвестсоглашения с Россией
Фото: сайт Госдумы/duma.gov.ru
Парламент Абхазии проголосовал против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.
Напомним, инициатива вызвала массовые протесты, после которых в отставку подал президент Абхазии Аслан Бжания. Также пост покинул премьер-министр Александр Анкваб.
Соглашение было подписано в октябре в Москве. 15 ноября в парламенте Абхазии должна была состояться ратификация соглашения, однако из-за массовых протестов и беспорядков рассмотрение вопроса перенесли.
Напомним, инициатива вызвала массовые протесты, после которых в отставку подал президент Абхазии Аслан Бжания. Также пост покинул премьер-министр Александр Анкваб.
Соглашение было подписано в октябре в Москве. 15 ноября в парламенте Абхазии должна была состояться ратификация соглашения, однако из-за массовых протестов и беспорядков рассмотрение вопроса перенесли.
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