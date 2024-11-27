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В Красноярске пенсионерка, заказавшая убийство своих детей, получила срок
Фото: скрин видео СУ СК по Красноярскому краю
Жительницу Красноярска, которая пыталась заказать убийство своих детей, приговорили к шести годам колонии.
По данным СК, 67-летняя женщина хотела убить своих сына и дочь «на почве конфликтных отношений» и планировала завладеть их имуществом.
О своем намерении женщина рассказала знакомому и попросила подыскать исполнителя. Мужчина обратился в правоохранительные органы.
«3 мая 2023 года “исполнитель”, действуя под контролем оперативных сотрудников, инсценировал убийство женщины и сообщил заказчице о якобы совершенном убийстве ее дочери путем причинения ей ножевых ранений. В качестве доказательства содеянного мужчина предоставил заказчице сумку ее дочери», — рассказали в СК по региону.
Пенсионерка передала «исполнителю» 80 тысяч рублей, после чего ее задержали.
«Среди способов расправы женщина предлагала инсценировку несчастного случая, а также убийство сыном своей сестры и его исчезновение», — добавили в ведомстве.
Женщину приговорили к шести годам колонии общего режима.
По данным СК, 67-летняя женщина хотела убить своих сына и дочь «на почве конфликтных отношений» и планировала завладеть их имуществом.
О своем намерении женщина рассказала знакомому и попросила подыскать исполнителя. Мужчина обратился в правоохранительные органы.
«3 мая 2023 года “исполнитель”, действуя под контролем оперативных сотрудников, инсценировал убийство женщины и сообщил заказчице о якобы совершенном убийстве ее дочери путем причинения ей ножевых ранений. В качестве доказательства содеянного мужчина предоставил заказчице сумку ее дочери», — рассказали в СК по региону.
Пенсионерка передала «исполнителю» 80 тысяч рублей, после чего ее задержали.
«Среди способов расправы женщина предлагала инсценировку несчастного случая, а также убийство сыном своей сестры и его исчезновение», — добавили в ведомстве.
Женщину приговорили к шести годам колонии общего режима.
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