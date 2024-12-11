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Екатеринбурженка третий год подряд входит в число самых популярных порномоделей
Фото: ПорнХаб
Самая популярная в мире платформа для взрослых PornHub подвела итоги уходящего года. Среди самых любимых у пользователей моделей уже не в первый раз оказывается 23-летняя уралочка, скрывающаяся под псевдонимом Sweetie Fox.
Sweetie Fox названа ПорнХабом самой популярной среди моделей-любительницей. В этом году она уже получала награду платформы, как лучшая косплеерша, а также награждалась журналом для взрослых «AVN». В прошлом году её тоже называли одной из самых популярных порнозвёзд ПорнХаба и России (по версии журнала «Maxim»), как и за год до этого.
В число самых популярных порномоделей года попала ещё одна россиянка, Эва Эльфи. Родившаяся в Омске и около пяти лет прожившая в Москве девушка с 2022 года находится в США и возвращаться на родину, вроде бы, не планирует.
Sweetie Fox названа ПорнХабом самой популярной среди моделей-любительницей. В этом году она уже получала награду платформы, как лучшая косплеерша, а также награждалась журналом для взрослых «AVN». В прошлом году её тоже называли одной из самых популярных порнозвёзд ПорнХаба и России (по версии журнала «Maxim»), как и за год до этого.
В число самых популярных порномоделей года попала ещё одна россиянка, Эва Эльфи. Родившаяся в Омске и около пяти лет прожившая в Москве девушка с 2022 года находится в США и возвращаться на родину, вроде бы, не планирует.
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