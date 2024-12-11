Два свердловчанина погибли в пожарах минувших суток и двое спасены

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Жизни двух человек унесли пожары прошлых суток, вспыхивавшие на территории Свердловской области. Один из погибших — несовершеннолетний.МЧС Свердловской области сообщает, что в случившемся вчера, 10 декабря, пожаре на территории деревни Хомутинина Талицкого городского округа погиб ребёнок. Горел частный дом, в котором с родителями проживал двухлетний мальчик. Он находился дома один, когда возникла катастрофа. Вернувшаяся к пылающему дому мама пыталась спасти сынишку, но лишь получила сильные ожоги и попала в больницу. На вызов к дому прибыли три единицы спецтехники в сопровождении семи пожарных, но и они спасти ребёнка не успели.Второй человек погиб вчера во время пожара в алапаевской деревне Исакова. Там пожар разгорелся ещё масштабнее и охватил 116 квадратных метров частного жилого дома и бани. О личности погибшего не сообщается, а вот причиной возгорания названо короткое замыкание электропроводки.В Екатеринбурге пожарным удалось спасти из огня и едкого дыма двух человек, находившихся в квартире 16-этажного дома. Пожар возник на 14 этаже высотки и охватил площадь в 33 квадратных метра. Приехавшие огнеборцы вывели двух жильцов по лестничным маршам. При этом понадобилось воспользоваться спасательными устройствами. Как выяснилось впоследствии, возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнём, который, выйдя из-под контроля, спалил балкон и часть жилых помещений.Всего за сутки свердловскими пожарными было ликвидировано 19 пожаров. Почти половина из них произошла в жилом секторе.