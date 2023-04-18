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Депутата гордумы Нижнего Тагила оштрафовали за организацию несанкционированного митинга
Политика
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Пригородный районный суд на 20 тысяч рублей оштрафовал депутата гордумы Нижнего Тагила от «Единой России» Римму Ильину за организацию несанкционированного митинга в поселке Ленёвка.
Напомним, что в поселке Ленёвка 16 марта около 100 человек вышли выразить протест разработке щебёночного карьера возле Ленёвского водохранилища. Люди собрались возле склада леса, который начали рубить в феврале. Суд посчитал, что несанкционированный митинг организовала Римма Ильина, которая является не только депутатом гордумы Нижнего Тагила, но и директором санатория «Ленёвка», находящемся неподалёку от планируемого места добычи щебня.
17 марта в отношении Ильиной был составлен административный протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация либо проведение несанкционированного массового мероприятия). Издание «Между строк» сообщило, что в суде Римма Ильина не признала свою вину, хотя отметила, что открыто высказывается о своем несогласии с разработкой щебёночного карьера возле Ленёвского водохранилища.
Напомним, что в поселке Ленёвка 16 марта около 100 человек вышли выразить протест разработке щебёночного карьера возле Ленёвского водохранилища. Люди собрались возле склада леса, который начали рубить в феврале. Суд посчитал, что несанкционированный митинг организовала Римма Ильина, которая является не только депутатом гордумы Нижнего Тагила, но и директором санатория «Ленёвка», находящемся неподалёку от планируемого места добычи щебня.
17 марта в отношении Ильиной был составлен административный протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация либо проведение несанкционированного массового мероприятия). Издание «Между строк» сообщило, что в суде Римма Ильина не признала свою вину, хотя отметила, что открыто высказывается о своем несогласии с разработкой щебёночного карьера возле Ленёвского водохранилища.
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