В полдень в Невьянском районе погиб водитель

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 2 мая, примерно в пятнадцать минут первого на автодороге «Невьянск-Сербишино» случилось ДТП со смертельным исходом. Погибший — водитель автомобиля марки «Тойота».По информации от ГИБДД Свердловской области, водителю «Тойтоты» было 64 года. Он ехал по вышеуказанной автодороге со стороны деревни Верхние Таволги. В 15 километрах от Невьянска иномарка по какой-то причине вышла из-под контроля, съехала с проезжей части на обочину, а там и в кювет. Продолжив движение, автомобиль врезался в дерево и опрокинулся на крышу.Поскольку водитель не был в момент аварии пристёгнут ремнём безопасности, от такой сильной встряски он вылетел из машины и получил сильнейшие травмы. Он умер ещё до приезда «Скорой помощи».О произошедшей трагедии уже сообщено жене погибшего. Из её слов стало известно, что он проживал в деревне Нижние Таволги, куда и возвращался от знакомых, живущих в соседней деревне. Сотрудники ГИБДД и полиции продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, чтобы установить причину смертельной аварии.