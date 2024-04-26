Возрастное ограничение 18+
В полдень в Невьянском районе погиб водитель
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Сегодня, 2 мая, примерно в пятнадцать минут первого на автодороге «Невьянск-Сербишино» случилось ДТП со смертельным исходом. Погибший — водитель автомобиля марки «Тойота».
По информации от ГИБДД Свердловской области, водителю «Тойтоты» было 64 года. Он ехал по вышеуказанной автодороге со стороны деревни Верхние Таволги. В 15 километрах от Невьянска иномарка по какой-то причине вышла из-под контроля, съехала с проезжей части на обочину, а там и в кювет. Продолжив движение, автомобиль врезался в дерево и опрокинулся на крышу.
Поскольку водитель не был в момент аварии пристёгнут ремнём безопасности, от такой сильной встряски он вылетел из машины и получил сильнейшие травмы. Он умер ещё до приезда «Скорой помощи».
О произошедшей трагедии уже сообщено жене погибшего. Из её слов стало известно, что он проживал в деревне Нижние Таволги, куда и возвращался от знакомых, живущих в соседней деревне. Сотрудники ГИБДД и полиции продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, чтобы установить причину смертельной аварии.
По информации от ГИБДД Свердловской области, водителю «Тойтоты» было 64 года. Он ехал по вышеуказанной автодороге со стороны деревни Верхние Таволги. В 15 километрах от Невьянска иномарка по какой-то причине вышла из-под контроля, съехала с проезжей части на обочину, а там и в кювет. Продолжив движение, автомобиль врезался в дерево и опрокинулся на крышу.
Поскольку водитель не был в момент аварии пристёгнут ремнём безопасности, от такой сильной встряски он вылетел из машины и получил сильнейшие травмы. Он умер ещё до приезда «Скорой помощи».
О произошедшей трагедии уже сообщено жене погибшего. Из её слов стало известно, что он проживал в деревне Нижние Таволги, куда и возвращался от знакомых, живущих в соседней деревне. Сотрудники ГИБДД и полиции продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, чтобы установить причину смертельной аварии.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Под Асбестом частный автобус сбил пенсионера
29 апреля 2024
29 апреля 2024