Злостную алиментщицу из Тавды отправят в исправительную колонию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Несовершеннолетний житель Тавды такое долгое время не получал от непутёвой родительницы ни личного тепла, ни материальной помощи, что пришлось вмешаться суду. За неуплату алиментов, которые ранее её обязали выплачивать на ребёнка, женщину накажут лишением свободы.Дело о неуплате алиментов рассматривал Тавдинский районный суд. В ходе процесса было доказано, что местная жительница виновна в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ. Она неоднократно игнорировала обязанность делать выплаты на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка, чьим воспитанием не занимается. Никаких уважительных причин, по которым она этого не делает, подсудимая предъявить судье не смогла. Человек она трудоспособный, а до того много раз не только предупреждалась о необходимости платить алименты, но и была наказана и административно, и по уголовному кодексу.Прошлая отсидка за неуплату алиментов несознательную тавдинку не вразумила. Женщина продолжила отказываться от выплат на содержание собственного ребёнка, и теперь вернётся в места лишения свободы. Новый суд постановил, что злостная алиментщица должна провести в исправительной колонии общего режима семь месяцев, как сообщает прокуратура Свердловской области.