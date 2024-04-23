Возрастное ограничение 18+

Злостную алиментщицу из Тавды отправят в исправительную колонию

20.09 Четверг, 2 мая 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Несовершеннолетний житель Тавды такое долгое время не получал от непутёвой родительницы ни личного тепла, ни материальной помощи, что пришлось вмешаться суду. За неуплату алиментов, которые ранее её обязали выплачивать на ребёнка, женщину накажут лишением свободы.

Дело о неуплате алиментов рассматривал Тавдинский районный суд. В ходе процесса было доказано, что местная жительница виновна в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ. Она неоднократно игнорировала обязанность делать выплаты на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка, чьим воспитанием не занимается. Никаких уважительных причин, по которым она этого не делает, подсудимая предъявить судье не смогла. Человек она трудоспособный, а до того много раз не только предупреждалась о необходимости платить алименты, но и была наказана и административно, и по уголовному кодексу.

Прошлая отсидка за неуплату алиментов несознательную тавдинку не вразумила. Женщина продолжила отказываться от выплат на содержание собственного ребёнка, и теперь вернётся в места лишения свободы. Новый суд постановил, что злостная алиментщица должна провести в исправительной колонии общего режима семь месяцев, как сообщает прокуратура Свердловской области.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
Верхнепышминского убийцу с топором ждёт 12 лет проживания в исправительной колонии
23 апреля 2024
Страдающую туберкулезом екатеринбурженку принудительно госпитализировали для прохождения лечения
27 апреля 2024
Бывший сотрудник исправительной колонии в Ивделе оказался по ту сторону решётки
25 апреля 2024
В Свердловской области осуждённый пытался спрятаться от розыска ГУФСИН в собачьей будке
26 апреля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Как Екатеринбург завоевал право на получение 200 миллионов из федерального бюджета, но в итоге лишился их

В результате благоустройство главного парка Академа оказалось в подвешенном состоянии — как по времени, так и по финансам
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:12 В Ельцин Центре продолжится цикл лекций про лес
20:33 В полдень в Невьянском районе погиб водитель
20:09 Злостную алиментщицу из Тавды отправят в исправительную колонию
19:38 В Екатеринбурге начали включать фонтаны
19:04 Свердловские суды защитили красноуральского водителя от несправедливых взысканий
18:40 Парк Маяковского на несколько дней превратился в поле битвы с клещами
17:44 Из Верх-Исетского пруда выловили человеческий скелет
17:37 В Свердловской области разыскивают водителя «Газели», скрывшегося с места ДТП
17:00 В Свердловской области на 67,6% вырос спрос на аренду спецтехники и коммерческого транспорта
16:46 Свердловскую область назвали одним из самых активных участников голосования за благоустройство парков
16:08 За неделю в Свердловской области выявили 27,3 тысячи случаев ОРВИ
15:47 Пропавшего в Туринском районе подростка нашли
15:26 Жителей Артемовского кошмарят бездомные собаки
14:16 В Екатеринбурге на Уралмаше от отравления наркотиками скончался 17-летний подросток
13:46 В Екатеринбурге запретят остановку ещё на четырёх улицах
13:04 150 пожаров произошло в Свердловской области за первомайские выходные
12:40 СК присоединился к проверке приёмной семьи из Екатеринбурга, где били детей
12:06 Свердловская область заняла пятое место в рейтинге регионов по объёму выданной ипотеки
11:40 «Месячник чистоты» в Екатеринбурге не успели завершить из-за плохой погоды
11:12 Прокуратура Екатеринбурга решила проверить приёмную семью после сообщений об издевательствах над сиротами
10:27 Вместе с замминистра ЖКХ Свердловской области задержан экс-депутат ЗакСО
10:07 В Екатеринбурге на ЖБИ самокатчик сбил семилетнего мальчика
09:33 В Туринском районе ищут 15-летнего подростка
21:24 На берегу Исети в Каменске-Уральском сломали ротонду
20:36 Один год в первый день мая исполнилось «медовому мишке» Екатеринбургского зоопарка
19:53 «Пространство Заря» закрылось, собранные в нём исторические материалы переезжают
Все новости Свердловской области
18:19 В Киргизии грузовик с мороженым на массовом мероприятии сбил 29 детей
17:33 Посольство США: закон об иноагентах выводит Грузию на «опасную дорогу»
15:04 Три неочевидные причины получить ВНЖ для цифровых кочевников в Венгрии: скорость интернета, уровень жизни, стоимость аренды
13:31 В Краснодарском крае беспилотники атаковали НПЗ
12:45 В Армении протестующие против делимитации границы заявили, что к ним присоединились военные
17:36 Хуснуллин: в России к 2030 году будет 40 млн «квадратов» аварийного жилья
16:24 Спикер ГД заявил, что демографией в РФ должно заниматься конкретное министерство
15:46 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%
18:21 Силуанов и Путин высказались о «донастройке» налоговой системы в России
16:48 Бывшая замминистра культуры Ярилова приговорена к семи годам колонии
16:01 Во Франции авиадиспетчеры проводят забастовку с требованием повысить зарплаты
14:38 Суд в Москве оштрафовал Ивлееву по статье о дискредитации ВС
13:56 Ещё один фигурант дела замминистра обороны отправлен под стражу
13:11 МЧС: в Омске горят ёмкости с нефтепродуктами
17:51 Замминистра обороны РФ Иванов взят под стражу. Главное
16:28 В правительстве РФ поддержали поправки о наказании до 35 лет за диверсии
17:57 МЧС: в Красноярском крае при пожаре в храме обрушился купол
17:18 В России отменили шествие «Бессмертного полка»
16:27 ФСИН направила комиссию в колонию «Черный дельфин» после сообщений о пытках
15:50 В Карачаево-Черкесии пять человек, напавших на полицейских, объявлены в розыск
14:38 В РФ составили рейтинг экономически сильных регионов
13:28 В России создан экспертный центр для проверки книг на соответствие законам
11:42 В трех населенных пунктах Тюменской области объявили превентивную эвакуацию
15:00 355 пермяков решили стать донорами костного мозга
16:12 В Туапсе учительница во время урока избила ученика, МВД и прокуратура проводят проверку
16:57 В Хабаровском крае из-за паводка рухнул мост
Все новости России и мира
21:12 В Ельцин Центре продолжится цикл лекций про лес
20:33 В полдень в Невьянском районе погиб водитель
20:09 Злостную алиментщицу из Тавды отправят в исправительную колонию
19:38 В Екатеринбурге начали включать фонтаны
19:04 Свердловские суды защитили красноуральского водителя от несправедливых взысканий
18:40 Парк Маяковского на несколько дней превратился в поле битвы с клещами
17:44 Из Верх-Исетского пруда выловили человеческий скелет
17:37 В Свердловской области разыскивают водителя «Газели», скрывшегося с места ДТП
17:00 В Свердловской области на 67,6% вырос спрос на аренду спецтехники и коммерческого транспорта
16:46 Свердловскую область назвали одним из самых активных участников голосования за благоустройство парков
16:08 За неделю в Свердловской области выявили 27,3 тысячи случаев ОРВИ
15:47 Пропавшего в Туринском районе подростка нашли
15:36 В Перми установили в торговом центре постамат для выдачи готовых документов, оформленных через МФЦ
15:32 Ученые Пермского политеха обучили нейросеть находить нелегальных пользователей в сети
15:26 Жителей Артемовского кошмарят бездомные собаки
14:16 В Екатеринбурге на Уралмаше от отравления наркотиками скончался 17-летний подросток
13:46 В Екатеринбурге запретят остановку ещё на четырёх улицах
13:04 150 пожаров произошло в Свердловской области за первомайские выходные
12:40 СК присоединился к проверке приёмной семьи из Екатеринбурга, где били детей
12:11 С пользой для себя и для города: в майские праздники судебные приставы приняли участие в субботнике и эстафете
12:06 Свердловская область заняла пятое место в рейтинге регионов по объёму выданной ипотеки
11:40 «Месячник чистоты» в Екатеринбурге не успели завершить из-за плохой погоды
11:12 Прокуратура Екатеринбурга решила проверить приёмную семью после сообщений об издевательствах над сиротами
10:27 Вместе с замминистра ЖКХ Свердловской области задержан экс-депутат ЗакСО
10:07 В Екатеринбурге на ЖБИ самокатчик сбил семилетнего мальчика
09:33 В Туринском районе ищут 15-летнего подростка
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK