Свердловское УГИБДД проводит тренинги для будущих мам

Фото: УГИБДД по Свердловской области





– рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области. «Основные акценты безопасности были направлены на правильное применение штатных ремней, подготовку к перевозке ребенка в автомашине, обязательное использование детских автолюлек с самого рождения детей, в соответствии с ростом и весом малыша, безопасный стиль вождения, правильный переход дороги с коляской. Участницам занятия разъяснили, какие детские автокресла минимизируют травматизацию юных пассажиров в автоавариях. Также рассказали, как правильно закрепить его в машине, чтобы младенец был в безопасности»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области УГИБДД серьёзно взялось за будущих мам – для них стали проводить тренинги, на которых беременным женщинам рассказывают об особенностях поездок в автомобиле для женщин в положении и перевозке новорождённых.Одно из таких мероприятий на неделе состоялось на площадке одного из торговых центров уральской столицы. Там перед будущими матерями выступали начальник пропаганды безопасности дорожного движения свердловской Госавтоинспекции и член областной комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав Галина Кравченко. Тренинг посетило более 80 беременных екатеринбурженок.Кроме этого, будущих мам предостерегли о рисках при приобретении автокресел «бывших в употреблении» и «навырост» и показали им основные ошибки при переходе дороги с малолетними. Также женщинам продемонстрировали эффективность работы световозвращателей.