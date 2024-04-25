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Свердловское УГИБДД проводит тренинги для будущих мам
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Свердловской области УГИБДД серьёзно взялось за будущих мам – для них стали проводить тренинги, на которых беременным женщинам рассказывают об особенностях поездок в автомобиле для женщин в положении и перевозке новорождённых.
Одно из таких мероприятий на неделе состоялось на площадке одного из торговых центров уральской столицы. Там перед будущими матерями выступали начальник пропаганды безопасности дорожного движения свердловской Госавтоинспекции и член областной комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав Галина Кравченко. Тренинг посетило более 80 беременных екатеринбурженок.
Кроме этого, будущих мам предостерегли о рисках при приобретении автокресел «бывших в употреблении» и «навырост» и показали им основные ошибки при переходе дороги с малолетними. Также женщинам продемонстрировали эффективность работы световозвращателей.
Одно из таких мероприятий на неделе состоялось на площадке одного из торговых центров уральской столицы. Там перед будущими матерями выступали начальник пропаганды безопасности дорожного движения свердловской Госавтоинспекции и член областной комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав Галина Кравченко. Тренинг посетило более 80 беременных екатеринбурженок.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
«Основные акценты безопасности были направлены на правильное применение штатных ремней, подготовку к перевозке ребенка в автомашине, обязательное использование детских автолюлек с самого рождения детей, в соответствии с ростом и весом малыша, безопасный стиль вождения, правильный переход дороги с коляской. Участницам занятия разъяснили, какие детские автокресла минимизируют травматизацию юных пассажиров в автоавариях. Также рассказали, как правильно закрепить его в машине, чтобы младенец был в безопасности»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области.
Кроме этого, будущих мам предостерегли о рисках при приобретении автокресел «бывших в употреблении» и «навырост» и показали им основные ошибки при переходе дороги с малолетними. Также женщинам продемонстрировали эффективность работы световозвращателей.
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